Nove informacije o iskanju Jakova (19) na Triglavu: reševalci sporočili, kaj načrtujejo za četrtek

Iskanje 19-letnega Jakova Vučetića iz Srbije, ki je konec tedna izginil na poti na Triglav, se nadaljuje v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) je sporočila nove podrobnosti o reševalni akciji, v katero je bilo doslej vključenih že več kot 20 reševalcev.

»Javljamo se vam z nekaj dodatnimi informacijami – danes je helikopter v pripravljenosti in bo vzletel takoj, ko se razmere izboljšajo. Klasično reševanje (peš) poteka v omejenem obsegu zaradi neugodnih razmer, kot so sneg, dež, veter. Do zdaj je bilo v akcijo vključenih več kot 20 reševalcev, za jutri pa je načrtovano iskanje v večjem obsegu,« so danes sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije.

Reševalcem tako še naprej največ težav povzroča vreme, ki močno otežuje iskanje na zahtevnem visokogorskem terenu. Če se bodo razmere izboljšale, bo v akcijo znova vključen tudi helikopter.

Preberite tudi: Pretresljive besede očeta pogrešanega Jakova (19): »Molimo, da se nam vrne živ in zdrav«

Izvedeli smo, da naj bi bil Srb Jakov Vučetić študent v Ljubljani in da se je njegov oče, pravoslavni duhovnik iz Preljine pri Čačku, takoj odpravil v Slovenijo. Prijatelji so za srbske medije Jakova opisali kot iznajdljivega, pogumnega in zanimivega mladeniča – kače lovi kar z golimi rokami. Jakov se ni prvič odpravil na Triglav in za turo je bil primerno opremljen. Do izhodišča naj bi prišel z avtoštopom. Na dan njegovega odhoda v gore je bilo vreme še lepo, a že v noči na nedeljo se je zgodil vremenski preobrat in razmere so se spremenile v zimske. FOTO: Zaslonski posnetek

Našli njegovo opremo, za njim pa se je izgubila vsaka sled

Spomnimo, da se je 19-letni srbski državljan Jakov Vučetić v soboto sam odpravil proti vrhu Triglava po poti čez Plemenice, ki velja za najzahtevnejši pristop na našo najvišjo goro. V nedeljo zvečer je poklical na pomoč in sporočil, da je obtičal na strmem, zasneženem terenu, na katerega se je spuščala megla.

Reševalci so v ponedeljek na nadmorski višini približno 2130 metrov našli nekaj njegove opreme, med drugim telefon, zaščitno folijo in ležalno podlogo. V snegu so opazili tudi sledi, ki so se spuščale do približno 1900 metrov, kjer jih je izbrisal veter. Iskanje so nadaljevali tudi v torek, ko so razmere omogočile uporabo policijskega helikopterja, vendar pogrešanega mladeniča niso našli.

Na nevarnost zahtevne poti čez Plemenice spominja tudi lanska tragedija, ko je v podobnih razmerah tam življenje izgubil 21-letni ameriški študent Gunnar Kennedy.