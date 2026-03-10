Nove informacije o nesreči v Spodnji Ščavnici: Boštjan je z avtom čelno trčil v avtobus in umrl

TRAGIČNO

V prometni nesreči v Slovenskih goricah umrl 44-letnik voznik iz Apaške doline.

V nedeljo ob 18.45 so začele na območju Ščavniške doline in Apaškega polja zavijati sirene interventnih vozil, reševalcev, gasilcev in policije. Naznanjale so nekaj hudega, in res se je na državni cesti Gornja Radgona–Maribor v naselju Spodnja Ščavnica zgodila huda prometna nesreča. Trčila sta osebno vozilo in avtobus. »Gasilci PGD Gornja Radgona so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika iz osebnega vozila ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči, policiji in vlečni službi. Ena oseba je preminila, dve pa sta bili poškodovani,« so ...