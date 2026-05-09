Nove informacije o razlitju živega srebra v kranjski gimnaziji: učilnica ostaja zapečatena

Po četrtkovem razlitju živega srebra v učilnici Gimnazije Kranj je gasilcem dobršen del razlite snovi uspelo poloviti, del živega srebra pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo, strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan bodo po meritvah ocenili, ali je minimalna količina, ki je ostala v prostoru, lahko nevarna in bo potrebna nadaljnja sanacija ali bodo lahko učilnico odprli, poroča STA. Pouk v drugih učilnicah poteka normalno.

V četrtek nekaj pred 12. uro se je v učilnici razlilo okoli dva decilitra živega srebra.

Kot so v četrtek sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je v izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju nekaj pred 12. uro razlilo okoli dva decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje. Po posvetu s toksikologom UKC Ljubljana osebe, ki so bile pred prihodom gasilcev v stiku z nevarno snovjo, niso potrebovale zdravstvene pomoči.

Gasilci so po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Kot je za STA pojasnil poveljnik Gasilsko-reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, jim je že v četrtek uspelo poloviti dobršen del razlitega živega srebra, en del pa ga je zagotovo steklo med oziroma pod parket.