Nove informacije o tragediji na primorski avtocesti, v kateri so umrli trije člani družine

ŽALOSTEN KONEC

Voznik osebnega avtomobila trčil v zadnji del ustavljenega tovornjaka. Življenje so izgubili 74-letna babica ter njena vnuka, stara 4 in 11 let.

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v četrtek ob pol petih popoldne na primorski avtocesti med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando, so umrle tri osebe. Po podatkih policije gre za člane družine, babico in dva vnuka. Kot poročajo s koprske policijske uprave, je tovorno vozilo, ki ga je vozil 64-letni državljan BiH, obstalo v okvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila audi A4 italijanske registracije je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. Voznik in žena sta v času trčenja sedela na levi strani vozila, vsi potniki, ki ...