Nove informacije o tragediji v Bojancih: nameril naj bi v sina, ustrelil pa svaka

BELOKRANJSKA VAS PRETRESENA

Krvavi konec družinskega obiska v Beli krajini. Borislav Bojanić s štirimi streli pokončal Darka Senića.

Darko Senić je z materjo, ženo Milano ter mladoletnima sinovoma po dolgem času obiskal sestro Slađano Bojanić, svojega prijatelja in svaka Borislava Bojanića ter njune štiri otroke – 23-, 21- in 12-letnega nečaka ter 9-letno nečakinjo – v Bojancih pri Črnomlju. Kar bi moralo biti lepo družinsko srečanje, se je v soboto zvečer sprevrglo v nepojmljivo tragedijo. Bojanić je ustrelil sestrinega moža, očeta dveh otrok, in ga na kraju dogodka ubil. Dogodek je močno pretresel belokranjsko vas ter v črnino ovil več družin. Domnevni morilec Borislav Bojanić FOTO: Policija Slađana, ki tako kot njen ...