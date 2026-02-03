  • Delo d.o.o.
BELOKRANJSKA VAS PRETRESENA

Nove informacije o tragediji v Bojancih: nameril naj bi v sina, ustrelil pa svaka

Krvavi konec družinskega obiska v Beli krajini. Borislav Bojanić s štirimi streli pokončal Darka Senića.
Darko Senić je bil takoj mrtev. FOTO: Facebook
Darko Senić je bil takoj mrtev. FOTO: Facebook
Moni Černe
 3. 2. 2026 | 05:00
3:16
Darko Senić je z materjo, ženo Milano ter mladoletnima sinovoma po dolgem času obiskal sestro Slađano Bojanić, svojega prijatelja in svaka Borislava Bojanića ter njune štiri otroke – 23-, 21- in 12-letnega nečaka ter 9-letno nečakinjo – v Bojancih pri Črnomlju. Kar bi moralo biti lepo družinsko srečanje, se je v soboto zvečer sprevrglo v nepojmljivo tragedijo. Bojanić je ustrelil sestrinega moža, očeta dveh otrok, in ga na kraju dogodka ubil. Dogodek je močno pretresel belokranjsko vas ter v črnino ovil več družin. Domnevni morilec Borislav Bojanić FOTO: Policija Slađana, ki tako kot njen ...

