ŠKOCJANSKE JAME

Nove informacije o tragičnem koncu 49-letnega Kristjana: »Človek z veliko začetnico«

Med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah je umrl 49-letni jamarski potapljač. Njegov pečat ostaja med ljudmi, ki so ga poznali, in v svetu, ki ga je pomagal odkrivati.
Intervencija je trajala kar 16 ur, a izkušenemu in priljubljenemu jamarju niso mogli več pomagati. FOTO: Jrs
Intervencija je trajala kar 16 ur, a izkušenemu in priljubljenemu jamarju niso mogli več pomagati. FOTO: Jrs
Moni Černe
 3. 1. 2026 | 08:45
2:40
Tišina podzemlja, v katerem je dolga leta raziskoval in delal, je 30. decembra postala usodna. Med raziskovalnim potopom v Škocjanske jame se je smrtno ponesrečil 49-letni jamarski potapljač Kristjan Mezgec iz Kozine, dolgoletni član in eden ključnih sodelavcev Jamarskega društva Dimnice Koper. Vest o njegovi smrti je globoko pretresla jamarsko skupnost, ki se je od njega poslovila z besedami žalosti in hvaležnosti. Opisujejo ga kot človeka z veliko začetnico, spoštovanja vrednega, pogumnega in predanega, kot nekoga, ki je s svojo mirnostjo, znanjem in človečnostjo pustil globok pečat.

Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
