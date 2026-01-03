Nove informacije o tragičnem koncu 49-letnega Kristjana: »Človek z veliko začetnico«

ŠKOCJANSKE JAME

Med raziskovalnim potopom v Škocjanskih jamah je umrl 49-letni jamarski potapljač. Njegov pečat ostaja med ljudmi, ki so ga poznali, in v svetu, ki ga je pomagal odkrivati.

Tišina podzemlja, v katerem je dolga leta raziskoval in delal, je 30. decembra postala usodna. Med raziskovalnim potopom v Škocjanske jame se je smrtno ponesrečil 49-letni jamarski potapljač Kristjan Mezgec iz Kozine, dolgoletni član in eden ključnih sodelavcev Jamarskega društva Dimnice Koper. Vest o njegovi smrti je globoko pretresla jamarsko skupnost, ki se je od njega poslovila z besedami žalosti in hvaležnosti. Opisujejo ga kot človeka z veliko začetnico, spoštovanja vrednega, pogumnega in predanega, kot nekoga, ki je s svojo mirnostjo, znanjem in človečnostjo pustil globok pečat. ...