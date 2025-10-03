Nove informacije o truplu v središču Ljubljane, to je prizorišče domnevnega zločina (FOTO)

V središču Ljubljane, na Metelkovi, so v četrtek zgodaj zjutraj našli truplo moškega. Kot nam je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana, gre za truplo 38-letnega državljana Severne Makedonije.

Vzrok smrti še ni pojasnjen

Ali je bil 38-letnik žrtev kaznivega dejanja zoper življenje in telo, sicer še ni mogla potrditi, so pa v rednem dnevnem poročilu navedli, da za to obstaja sum. Policisti so namreč na kraju opravili ogled, odrejena je bila sodna obdukcija, vzrok smrti pa še ni pojasnjen. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, je še dodala.