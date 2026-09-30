Nove podrobnosti drame v Rožni dolini, kjer so iz zaklenjenega kombija reševali otroka s posebnimi potrebami

Poročali smo, da so v ljubljanski Rožni dolini policisti posredovali, ker je 11-letni deček s posebnimi potrebami ostal zaklenjen v kombiju, s katerim se je sicer vozil v šolo. Po navedbah očividke je bil v vozilu približno uro in pol, nato pa je z jokom in udarjanjem po vratih pritegnil pozornost mimoidoče, ki je poklicala policijo.

Deček naj bi zaspal

Kombi je bil parkiran na domačem dvorišču voznika, ki je po navedbah 24ur vozilo zapustil, ne da bi opazil, da je deček še vedno v njem. Pri LPP, ki organizira šolske prevoze in sodeluje z zunanjimi izvajalci, menijo, da je deček verjetno zaspal, zato voznik njegove prisotnosti ni zaznal. Poudarili so, da gre za dolgoletnega pogodbenega partnerja in da so vozniki praviloma seznanjeni z otroki, ki jih prevažajo.

Policija dogodek še preverja zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za zdaj ni znano, za katero kaznivo dejanje bi lahko šlo oziroma kdo bi bil zanj odgovoren. Deček po dogodku ni bil poškodovan in naj bi se že vrnil k pouku.