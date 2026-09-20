Nove podrobnosti družinske tragedije pri Slapu Savica: otrok (7) se je od družine oddaljil, kmalu so zaslišali njegove krike

Poročali smo, da se je pri Slapu Savica v soboto popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški, sedemletni otrok pa se je huje poškodoval . Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Kot so zapisali na PU Kranj, so bili okoli 18. ure obveščeni o gorski nesreči na območju slapa Savica v občini Bohinj. Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu slapa Savica in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami. V tem času se je od družine oddaljil sedemletni otrok in kmalu zatem so zaslišali njegove krike. 44-letni moški je takoj odšel v smeri krikov ter pri tem padel v globino. Med reševanjem so ga našli v strugi reke Savice, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl. V strugi reke Savica so našli tudi hudo poškodovanega otroka, ki je predhodno prav tako padel v globino. Otroka so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na kraju so reševanje izvajali gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote.

Na kraju so reševanje izvajali gorski reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote.

Policisti bodo po zbranih obvestilih o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Kot so zapisali v centu za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje, so preminulo osebo s pomočjo vrvne tehnike dvignili in prenesli do izhodišča, kjer so jo predali pogrebni službi.