OGENJ ZAJEL AVTOCESTO

Nove podrobnosti hude prometne nesreče na Štajerskem

Voznik cisterne na štajerki zapeljal na nasprotno vozišče. Po trku s kombijem je požar zaprl promet v obe smeri.
Fotografija razkriva vso razsežnost tragične nesreče. FOTO: Mojca Marot

Fotografija razkriva vso razsežnost tragične nesreče. FOTO: Mojca Marot

Požar je ukrotilo 80 gasilcev iz sedmih PGD in mariborske gasilske brigade. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Požar je ukrotilo 80 gasilcev iz sedmih PGD in mariborske gasilske brigade. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Uničena cisterna FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Uničena cisterna FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Gasili so z obeh strani avtoceste. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Gasili so z obeh strani avtoceste. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Fotografija razkriva vso razsežnost tragične nesreče. FOTO: Mojca Marot
Požar je ukrotilo 80 gasilcev iz sedmih PGD in mariborske gasilske brigade. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Uničena cisterna FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Gasili so z obeh strani avtoceste. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Jure Predanič
 16. 1. 2026 | 07:00
4:12
Fotografije s kraja prometne nesreče, ki se je včeraj zjutraj zgodila na štajerski avtocesti v bližini priključka Slovenska Bistrica jug, so takoj razkrile vso razsežnost tragedije, v kateri je na cesti ugasnilo še eno življenje. Zagorela je Petrolova cisterna z gorivom, ogenj pa se je razširil po vsej širini avtoceste. Črn dim je bil viden že od daleč. Kot je sporočil Darsov Prometnoinformacijski center za državne ceste, so štajerko zaradi prometne nesreče takoj zaprli v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Promet je bil na regionalno cesto proti Celju preusmerjen na izvoz Slovenska Bistrica jug, proti Mariboru pa na Celje center. Zaprti so bili tudi nekateri uvozi. Na avtocesti pa tudi na regionalnih cestah so nastali daljši zastoji.

Nevarna intervencija

Na pomoč je takoj odhitelo več okoliških gasilskih enot. Intervencijo je opisal poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog: »Okoli 10 minut po 8. uri smo dobili poziv za večjo prometno nesrečo s požarom. Šlo je za cisterno Petrola, ki je prevažala nekaj čez 30.000 litrov dizelskega goriva, in kombinirano vozilo. Ko smo izvozili na kraj, je bila že vsa avtocesta po celotni širini in še nekaj deset metrov več v ognju. Aktivirali smo dodatno pomoč. Na kraju je bilo 80 gasilcev iz sedmih gasilskih društev in Gasilske brigade Maribor. Pomoč je s tem zajemala dve gasilski zvezi, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice.«

Cisterna Petrola je prevažala nekaj čez 30.000 litrov dizelskega goriva.

Požar je ukrotilo 80 gasilcev iz sedmih PGD in mariborske gasilske brigade. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Požar je ukrotilo 80 gasilcev iz sedmih PGD in mariborske gasilske brigade. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Kot je še pojasnil Prelog, so se v tem delu države prvič spopadli s tako veliko količino goriva v požaru, ker je eksplodirala cisterna, pa je bilo še bolj nevarno. Z večjim številom gasilcev, ki so gasili z obeh strani avtoceste, so požar po približno pol ure lokalizirali in ga s penilom dokončno pogasili, s tem pa preprečili hlapenje gorljive tekočine. Kot je pojasnil, so prizorišče nato prevzeli policisti. Na srečo se po besedah Preloga nesreča ni zgodila na vodovarstvenem območju, ker ima Dars na avtocesti lovilce olj, pa po njegovem mnenju večje okoljske škode ni pričakovati.

Ko so se razmere nekoliko umirile, so s Policijske uprave Maribor sporočili prve informacije. Kot je povedal Boris Veberič, vodja oddelka za cestni promet, je voznik cisterne, ki je vozil v smeri Maribora, nenadoma izgubil nadzor nad vozilom in trčil v kovinsko varnostno ograjo, ki ločuje obe smerni vozišči avtoceste. Po trčenju se je vozilo prevrnilo na nasprotno smerno vozišče, torej tisto v smeri proti Ljubljani. V tistem trenutku je iz smeri Slovenske Bistrice v smeri Slovenskih Konjic pripeljal voznik kombija.

Uničena cisterna FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Uničena cisterna FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

»Med vozili je prišlo do trčenja in pri tem se je vnelo nevarno blago oziroma nafta na priklopnem vozilu,« je pojasnil Veberič. V prometni nesreči je umrl voznik kombija, ki je ostal ujet v vozilu, njegovega sopotnika in voznika vlečnega vozila pa so poškodovana odpeljali v UKC Maribor. »Na kraju nismo ugotovili poledice, zato lahko ta vzrok izključimo, ostale okoliščine pa še ugotavljamo,« je sklenil Veberič.

»Na kraju dogodka nismo ugotovili poledice, zato lahko ta vzrok izključimo, druge okoliščine pa še ugotavljamo.«

»Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos,« je pojasnila predstavnica PU Maribor Anita Kovačič.

Da je bila v prometni nesreči udeležena cisterna, ki opravlja prevoze za Petrol, so potrdili v družbi. »Prevoz je opravljalo pogodbeno transportno podjetje, s katerim sodelujemo,« so izjavili za STA. »Dogodek spremljamo in obravnavamo z vso potrebno pozornostjo,« so navedli in dodali, da izpad posamezne cisterne ne bo vplival na nemoteno oskrbo trga. »Naši logistični procesi so zasnovani tako, da zagotavljajo zanesljivo dobavo tudi v nepredvidenih okoliščinah.« 

Gasili so z obeh strani avtoceste. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Gasili so z obeh strani avtoceste. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si
Gre za prvo smrtno žrtev na cestah na območju PU Maribor letos. FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Več iz teme

prometna nesrečaštajerska avtocestaavtocestapožarSlovenska BistricagasilciMariborcisternanesrečaPetrol
