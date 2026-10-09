Nove podrobnosti hude prometne nesreče pri Ajdovščini: vozila je voznica začetnica z Obale

Sreda dopoldne se je za pet mladih deklet z Obale v trenutku sprevrgla v nočno moro. Nekaj pred 12. uro se je na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo predvidoma hudo poškodovanih vseh pet potnic iz citroëna. Dvajsetletna voznica začetnica je vozila od Vipave proti Ajdovščini. Takoj po izvozu iz blagega, preglednega levega ovinka je zapeljala preblizu desnemu robu vozišča in končala na neutrjeni bankini. Z desnimi kolesi je po njej drvela približno 50 metrov, nato pa zdrsnila v jarek in čelno trčila v drevo. Silovit trk je avtomobil odbil nazaj na cesto, kjer je obstal prevrnjen na levem boku.

Najhuje ranjeno so z vojaškim helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center.

V vozilu so bile poleg voznice še štiri 19-letne sopotnice. Po neuradnih informacijah prihajajo z območja slovenske Istre, dve sta iz izolske občine, dve iz Kopra in ena iz piranske občine. Po nekaterih informacijah naj bi šlo za sošolke. Na kraju nesreče so posredovale številne službe: 15 reševalcev Nujne medicinske pomoči iz zdravstvenih domov Ajdovščina, Postojna in Nova Gorica ter poklicni gasilci Gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina, ki so zagotovili tehnično pomoč in zavarovali območje.

Na kraju nesreče je posredovalo več reševalcev in gasilcev. FOTO: PU Nova Gorica

Eno od huje poškodovanih sopotnic, ki je sedela na zadnjem levem sedežu, so z vojaškim helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Preostale štiri udeleženke (voznico in tri sopotnice) so reševalna vozila odpeljala v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Štiri ostajajo na bolnišničnem zdravljenju v Šempetru, ena v ljubljanskem kliničnem centru. Zoper mlado voznico so odredili strokovni pregled. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica in Policijske postaje Ajdovščina pa nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili z novogoriške policijske uprave. Kazenski zakonik navaja, da se udeleženec v prometu ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Državna cesta je bila zaradi ogleda in odpravljanja posledic nesreče zaprta približno tri ure.