Policija razkriva: v Sloveniji ubil ženo, nato preplaval Dravo. Prijeli so ga, ko se je vrnil na kraj zločina ...

Ves ponedeljek so policisti iskali 39-letnega Amirja Uzunovića, osumljenega, da je v noči na ponedeljek umoril svojo tri leta mlajšo partnerko. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi, teren so pregledovali tudi z dronom, pri iskanju je pomagala helikopterska ekipa in policista konjenika, skupno 30 ljudi se je več kot 12 ur trudilo, da bi izsledili osumljenca.

Kavc s Policijske uprave (PU) Celje: »V ponedeljek okrog 9. ure smo dobili obvestilo, da naj bi se osumljeni gibal na območju pokopališča v Vuzenici, tja smo poslali vse razpoložljive enote, a se nam je izmuznil, iskali smo ga ves dan in ponoči. Okoli 21. ure je na OKC poklical občan, da bi se osumljeni lahko nahajal na mostu v Vuhredu, stopil naj bi celo na avtobus proti Muti. Predvidevali smo, da bi se osumljeni lahko vrnil na kraj, zato smo na prizorišče kaznivega dejanja poslali policiste. Tam smo ga pred stanovanjskim blokom tudi opazili v ponedeljek okrog 23.20, ga prijeli in odpeljali na policijsko postajo, kjer bo tudi zaslišan,« je dejal Boštjan Kavc s Policijske uprave Celje. »Osumljeni je po dejanju skočil v Dravo, jo preplaval in se nato gibal na drugi strani reke, s čimer je zabrisal sledi in nam otežil delo,« je še dodal Kavc.

Noštjan Kavc, ki se je ponovno zahvalil občanom za vse koristne informacije, ki so jih posredovali policiji, je ponovil, da se 39-letnik ob aretaciji ni upiral, z njimi je sodeloval, »bil je razumen in priseben«. Kljub prijetju storilca, ki mu zdaj grozi najmanj 15 let zaporne kazni, pa zadeva še zdaleč ni končana. Kriminalistična preiskava namreč še poteka, prav tako kriminalisti še niso našli morilskega orožja, znan ni niti motiv za kaznivo dejanje.