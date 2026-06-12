Nove podrobnosti o današnji tragediji za predorom Panovec

Kot smo že poročali, je danes v prometni nesreči na glavni cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico, za predorom Panovec, umrl motorist. Kot so popoldne sporočili s policije, sta trčila motorist, državljan Slovenije, in voznica osebnega avtomobila, državljanka Bolgarije. Zvečer so podali še nekaj dodatnih informacij o tem tragičnem trku.

Na Policijski upravi Novo mesto (PU Novo mesto) so sporočili, da so policisti v nadaljevanju preiskave okoliščin prometne nesreče ugotovili, da je 44-letni motorist, ki je državljan Slovenije z območja Severne Primorske, vozil po glavni cesti iz smeri Rožne Doline proti Novi Gorici, nakar je izven Nove Gorice v blagem desnem ovinku prehiteval preko neprekinjene ločilne črte v koloni pred seboj vozečega neznanega voznika tovornega vozila v trenutku, ko mu je v nasprotni smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljala 65-letna voznica osebnega avtomobila, ki je v vozilu prevažala tudi 33-letnega sopotnika, državljana Bolgarije. Pri tem je motorist na levem smernem vozišču s prednjim delom motornega kolesa čelno trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, ki ga je vozila omenjena voznica, so zapisali na PU Novo mesto. Telesne poškodbe so bile tako hude, da je motorist na kraju prometne nesreče umrl, udeležena voznica osebnega avtomobila in njen sopotnik pa v nesreči nista bila telesno poškodovana.

Cesta je bila zaprta za ves promet

»Poleg policistov so na kraju nesreče posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica ter reševalci NMP ZD Nova Gorica. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo o vseh ugotovitvah tragične prometne nesreče s smrtnim izidom pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« so še zapisali na omenjeni policijski upravi. K temu so še dodali, da je bila glavna cesta na omenjenem območju med 13.00 in 15.30. uro zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odpravljanja posledic zaprta za ves promet.