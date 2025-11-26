Nove podrobnosti o hotelskem požaru: »Zagorelo je v kletnih prostorih, kjer je pralnica«

Prleške Bioterme Mala Nedelja, ki jih po odličnih storitvah poznajo gostje iz Slovenije in tujine, letos nenehno spremlja velika smola. Po veliki tatvini, ki jo je utrpel lastnik hotela, in nedavni utopitvi osemletnega fanta so v ponedeljek imeli še veliki požar, ki je sicer povzročil veliko škodo, a kljub temu se je vse skupaj dobro končalo. Kot nam je povedal lastnik in prokurist Bioterm Mala Nedelja Miran Blagovič, letos dejansko nimajo sreče, a so vseeno veseli, da se je požar končal dokaj srečno. »Ker vem, kako je hotel bil grajen in sploh v celoti poznam objekt, lahko samo rečem, da se je zadeva končala srečno. Če ne bi bilo hitrega posredovanja gasilcev iz PGD Ljutomer in PGD Mala Nedelja, bi objekt v celoti zgorel. Poleg še veliko večje materialne škode pa ne smemo pozabiti, da je v tistem času v hotelu spalo okoli 70 gostov, ki so jih v času požara morali evakuirati. Zato hvala gostom za razumevanje in še posebej gasilcem za hitro in učinkovito posredovanje,« nam je povedal Blagovič, ki je dodal, da je do požara prišlo v kletnih prostorih, kjer imajo pralnico. K sreči pa so gasilci preprečili nadaljnje širjenje ognjenih zubljev.

O požaru nam je spregovorila tudi tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, Suzana Rauš, in sicer: »OKC PU Murska Sobota je bil 24. novembra ob 5.33 obveščen o požaru v hotelu v Mali Nedelji. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki so zavarovali območje. Opravljen je bil ogled in zbrana so bila prva obvestila. Ugotovljeno je bilo, da je do požara prišlo v kletnih prostorih, kjer je skladišče. Točen vzrok požara se še ugotavlja. Na podlagi vseh zbranih obvestil pa je zaenkrat tuja krivda izključena. Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 100.000 evrov materialne škode. V času intervencije je bilo evakuiranih okrog 70 oseb.«

Zagorelo je v kletnih prostorih FOTO: Arhiv Bioterm Mn

Rauševa je tudi dodala, da bodo kriminaliti SKP PU Murska Sobota, po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvi vzroka požara na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali poročilo.