Nove podrobnosti o hudi prometni nesreči: z voznico je hudo, pri vozniku pa so nekaj odkrili

Na cestni relaciji Hrušica - Kranjska Gora se je danes zgodila huda prometna nesreča. S Policijske uprave Kranj (PU Kranj) so popoldne sporočili podrobnosti te nesreče. Kot so zapisali, so policisti prometno nesrečo obravnavali danes okoli 6.30, in sicer na križišču z avtocesto. V njej je hude telesne poškodbe dobila voznica, ki je bila tudi prepeljana v bolnico.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je 52-letni voznik vozil iz smeri Hrušice proti Kranjski Gori in med zavijanjem levo na uvoz gorenjske avtoceste odvzel prednost drugi voznici, ki je pravilno pripeljala iz smeri Kranjske Gore proti Hrušici, ter z avtomobilom čelno trčil v njen avtomobil. Udeležena voznica je bila hudo telesno poškodovana in po pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. 52-letnemu vozniku-povzročitelju so policisti odredili tudi hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in v nadaljevanju tudi strokovni pregled. Policisti zoper njega vodijo postopek v smeri suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa,« so zapisali na PU Kranj.

Kot so še sporočili na policijski upravi, je bil promet v času ogleda prometne nesreče na tem delu ceste oviran. Kasneje je stekel in zastojev ni bilo več.