OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA

Mladoletnik, ki se dogodka ne spomni povsem, je k sreči le lažje poškodovan. Navedbe ministrstva o zamaskiranem napadalcu niso potrjene.

Na Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju so včeraj na šolskem hodniku našli poškodovanega učenca. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili o dogodku obveščeni ob 8.55. »Po prvih ugotovitvah je mladoletnik lažje poškodovan. Na kraju dogodka je bil deležen prve pomoči, nato pa so ga reševalci odpeljali v bolnišnico na pregled in nadaljnjo oskrbo,« so zapisali. Kot so pojasnili, policisti in kriminalisti še vedno izvajajo intenzivne aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Opravili so ogled kraja in zbirajo obvestila ter preverjajo vse okoliščine, ki bi lahko prispevale k ...