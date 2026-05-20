Nove podrobnosti o nesreči na Koroškem: gasilci so ponesrečenega voznika oživljali, a so bile poškodbe prehude

Tragična nesreča pri delu se je včeraj zjutraj, ob 6.29, zgodila v naselju Javorje, v občini Črna na Koroškem. Kot je poročal republiški center za obveščanje, je v gozdu drevo padlo na mimovozeče osebno vozilo. Prvi so na pomoč prihiteli gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Črna na Koroškem, ki so zavarovali kraj dogodka in do prihoda NMP Ravne na Koroškem oživljali ponesrečenega voznika. A so bile poškodbe žal prehude, so sporočili koroški gasilci.

Več okoliščin nesreče je opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin. »Okoli pol sedmih zjutraj smo bili obveščeni, da je v Javorju, na območju Črne na Koroškem, prišlo do nesreče pri delu. Do nesreče je prišlo med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste. Po do sedaj zbranih podatkih je drevo padlo na vozilo, ki je v trenutku, ko je drevo padalo, pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl,« je pojasnila.

Na ogled kraja dogodka se je podala ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, na kraj dogodka sta odšli tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. »Več podatkov sporočimo po končanem ogledu in zbranih obvestilih,« je dodala.