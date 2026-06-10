Nove podrobnosti o nesreči, v kateri je ponesrečencu pomagal 12-letni deček

S kranjske policijske uprave poročajo o pohvale vrednem pogumnem dejanju 12-letnega dečka Lana, ki je kljub svoji mladosti pokazal odgovornost in pripravljenost pomagati poškodovanemu udeležencu prometne nesreče. Blejske policiste so namreč v nedeljo, bilo je okoli pol sedme ure zvečer, obvestili o prometni nesreči na relaciji Nemški Rovt–Soriška planina. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo ter z avtomobilom zdrsel po brežini. Avtomobil je po nesreči ostal prevrnjen na bok,« opisujejo potek nedeljske nesreče na kranjski policijski upravi.

Kot nadaljujejo, so možje postave vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku in ta je pokazal rezultat 0,81 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 1,69 promila. A je voznik rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled. V avtomobilu je bil tudi sopotnik. Oba sta bila lažje poškodovana in sta bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. »Gasilci PGD Bohinjska Bistrica smo zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, nevtralizirali že razlite snovi ter s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP in ju prepeljali v bolnišnico,« so zapisali na svojem profilu na Facebooku. Policisti zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, so pojasnili na policiji.

Policisti zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook

Vse pohvale

»Ob tem dogodku velja izpostaviti ravnanje 12-letnega dečka, ki je bil v času prometne nesreče skupaj z družino v bližini kraja dogodka. Po doslej zbranih informacijah je deček takoj po nesreči iz avtomobila, s katerim so se z družino pripeljali, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb poškodovanemu udeležencu takoj nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi nemudoma storila. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči,« opisuje Roland Brajič, predstavnik kranjske policijske uprave za odnose z javnostmi.

Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči.

Kot dodaja, se gorenjski policisti dečku »iskreno zahvaljujemo za njegovo ravnanje. Z njegovo družino smo že stopili v stik, saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno. Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon,« so še sklenili.

Da si mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, zasluži posebno priznanje, so poudarili tudi njegovi starejši kolegi gasilci. »Takšna dejanja kažejo, da gasilske vrednote – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Lan, iskrene čestitke za hitro in prisebno ukrepanje! Čestitke tudi PGD Zbilje za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi,« so še zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.