  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOZNIK JE NAPIHAL

Nove podrobnosti o nesreči, v kateri je ponesrečencu pomagal 12-letni deček

Pijani voznik zaradi neprilagojene hitrosti treščil v drevo. Deček je poškodovancu oskrbel krvavečo rano.
Avtomobil je ostal prevrnjen na bok.

Avtomobil je ostal prevrnjen na bok.

Pograbil je komplet prve pomoči, mami pa naročil, naj pokliče številko 112. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela

Pograbil je komplet prve pomoči, mami pa naročil, naj pokliče številko 112. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela

Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook

Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook

Na kraju so pomagali tudi gasilci.

Na kraju so pomagali tudi gasilci.

Avtomobil je ostal prevrnjen na bok.
Pograbil je komplet prve pomoči, mami pa naročil, naj pokliče številko 112. Fotografija je simbolična. FOTO: Dokumentacija Dela
Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook
Na kraju so pomagali tudi gasilci.
I. R.
 10. 6. 2026 | 07:10
4:07
A+A-

S kranjske policijske uprave poročajo o pohvale vrednem pogumnem dejanju 12-letnega dečka Lana, ki je kljub svoji mladosti pokazal odgovornost in pripravljenost pomagati poškodovanemu udeležencu prometne nesreče. Blejske policiste so namreč v nedeljo, bilo je okoli pol sedme ure zvečer, obvestili o prometni nesreči na relaciji Nemški Rovt–Soriška planina. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 24-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom v levem nepreglednem ovinku zapeljal s ceste, trčil v drevo ter z avtomobilom zdrsel po brežini. Avtomobil je po nesreči ostal prevrnjen na bok,« opisujejo potek nedeljske nesreče na kranjski policijski upravi.

Kot nadaljujejo, so možje postave vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku in ta je pokazal rezultat 0,81 miligrama na liter izdihanega zraka oziroma 1,69 promila. A je voznik rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled. V avtomobilu je bil tudi sopotnik. Oba sta bila lažje poškodovana in sta bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v Splošno bolnišnico Jesenice. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. »Gasilci PGD Bohinjska Bistrica smo zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, nevtralizirali že razlite snovi ter s tehničnim posegom vozilo izvlekli iz globeli. Poškodovanca so oskrbeli reševalci NMP in ju prepeljali v bolnišnico,« so zapisali na svojem profilu na Facebooku. Policisti zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, so pojasnili na policiji.

Policisti zoper voznika vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.

Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook
Mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, si po mnenju starejših kolegov zasluži posebno priznanje. FOTOgrafije: Pgd Bohinjska Bistrica/facebook

Vse pohvale

»Ob tem dogodku velja izpostaviti ravnanje 12-letnega dečka, ki je bil v času prometne nesreče skupaj z družino v bližini kraja dogodka. Po doslej zbranih informacijah je deček takoj po nesreči iz avtomobila, s katerim so se z družino pripeljali, vzel komplet prve pomoči in še pred prihodom intervencijskih služb poškodovanemu udeležencu takoj nudil prvo pomoč ter mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami pa naročil, naj takoj pokliče številko 112, kar je tudi nemudoma storila. Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči,« opisuje Roland Brajič, predstavnik kranjske policijske uprave za odnose z javnostmi.

Njegova hitra reakcija, prisebnost in pripravljenost pomagati so pomembno prispevale k temu, da je bila poškodovanemu pomoč nudena že v prvih trenutkih po nesreči.

Kot dodaja, se gorenjski policisti dečku »iskreno zahvaljujemo za njegovo ravnanje. Z njegovo družino smo že stopili v stik, saj se mu želimo za izkazano odgovornost, pogum in pomoč sočloveku zahvaliti tudi osebno. Njegovo ravnanje je lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. Lan, hvala in velik poklon,« so še sklenili.

Da si mladi gasilec Lan, pionir v PGD Zbilje, zasluži posebno priznanje, so poudarili tudi njegovi starejši kolegi gasilci. »Takšna dejanja kažejo, da gasilske vrednote – pomoč sočloveku, pogum in nesebičnost – živijo tudi med najmlajšimi. Lan, iskrene čestitke za hitro in prisebno ukrepanje! Čestitke tudi PGD Zbilje za vzgojo tako srčnega in odgovornega mladega gasilca. Ponosni smo, da imamo med nami takšne mlade ljudi,« so še zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prometna nesrečanesrečagasilcipolicijaprometalkoholPU Kranjtrčenje
ZADNJE NOVICE
07:20
Lifestyle  |  Izlet
PREDDVOR

Od bašljanskih »štoflcev« do Repkov: festival, ki povezuje generacije in tradicijo

Obiskovalce čakajo bomboni, pravljice, folklora, domače dobrote in številne aktivnosti.
10. 6. 2026 | 07:20
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZNIK JE NAPIHAL

Nove podrobnosti o nesreči, v kateri je ponesrečencu pomagal 12-letni deček

Pijani voznik zaradi neprilagojene hitrosti treščil v drevo. Deček je poškodovancu oskrbel krvavečo rano.
10. 6. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD V ČRNUČAH

Z več udarci v glavo ga je spravil na rob smrti: takšna kazen čaka Erika Beganovića za hud napad

Beganović je moškega posebno hudo poškodoval. Dva tedna je bil oškodovanec celo v smrtni nevarnosti.
Aleksander Brudar10. 6. 2026 | 07:00
06:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE STOPAL

Bolečine v peti, otiščanci, glivice: kdaj so krivi čevlji

Vraščeni nohti, boleča peta ali deformirani prsti niso le estetska nadloga.
10. 6. 2026 | 06:50
06:40
Novice  |  Slovenija
RAZVIJALI VEČ LET

Slovenci razvili krompir, ki se sam brani pred škodljivci

Obstaja krompir, ki je imun proti hroščem, brani se sam. Čeprav so ga razvili v Sloveniji, ga bodo uporabljali drugje.
Drago Perko10. 6. 2026 | 06:40
06:10
Premium
Novice  |  Slovenija
IZLOČIL BI NOVINARKO

Brutalni ropar in posiljevalec Mahmutović bi utišal medije: »Moj kodeks mi ne dovoli ...«

Mehmed Mahmutović še v zaporu živi vse prej kot zgledno. Zaradi hudih kaznivih dejanj je obsojen na skoraj 27 let ječe.
Aleksander Brudar10. 6. 2026 | 06:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Največja podjetniška prednost ni več denar

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Lovite signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki