Nove podrobnosti o odmevnem incidentu v Kočevju: zbil je policista in zbežal v koruzo

KRVAVA TLA

Marjan Grm je v Kočevju pri begu poškodoval 34-letnika. Nato se je skril na polju, počakal odvetnika in se predal.

Pri stavbi nasproti kočevskega župnišča je bila včeraj na tleh še vedno kri. Tam je stari znanec policije, ki bi v vsaki delujoči pravni državi sedel za zapahi, v ponedeljek popoldne, nekaj pred 16. uro, zbil enega od treh policistov, ki so ga hoteli ustaviti. Policist je obležal na tleh. Patrulja pri župnišču je bila že druga, ki je hotela ustaviti 25-letnega Marjana Grma, ta je imel v avtu še sopotnika Marka Belcla. Oba sta stara znanca policistov. Ti so avtomobil poskušali ustaviti pri nekdanjem Avtu Kočevje, toda voznik je skrenil s ceste in zapeljal malo po travi, potem pa na lesen most, ...