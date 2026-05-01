Nove podrobnosti o primeru učiteljice iz Logatca: za tožilstvo eden ključnih členov mamilarske združbe

Primer učiteljice matematike Monie Žuran, ki je bila februarja 2024 aretirana v prostorih Osnovne šole 8 talcev v Logatcu, tudi po več kot dveh letih ostaja eden bolj odmevnih kazenskih postopkov v Sloveniji. Žuranova je v priporu že 26 mesecev, postopek zoper njo in soobtožene pa je medtem prešel v fazo glavne obravnave na mariborskem okrožnem sodišču.

Preiskava, ki je potekala pod okriljem Policijske uprave Maribor, je zajela širše območje države – od Murske Sobote do Kopra. V zaključni akciji je sodelovalo približno 250 policistov in kriminalistov, ki so razbili domnevno 18-člansko kriminalno združbo, osumljeno organizirane trgovine s prepovedanimi drogami. Policija je ob tem zasegla več kot 12 kilogramov kokaina in amfetaminov, okoli 10 kilogramov konoplje ter 126 sadik. Po ocenah preiskovalcev je skupna vrednost zaseženih drog dosegala približno 650.000 evrov.

Priprtemu Kameniku očitajo večje količine preprodanega kokaina za nadaljnjo prodajo. FOTO: Igor Zaplatil

Med prijetimi je bil tudi Kristjan Kamenik, ki naj bi imel po navedbah tožilstva pomembno vlogo pri preprodaji kokaina za nadaljnjo distribucijo. Vendar pa je največ pozornosti javnosti pritegnila prav aretacija Žuranove, ki je bila v času aretacije zaposlena kot učiteljica matematike v logaški osnovni šoli.

Oglasili so se tudi iz šole

Aretacija v šolskem okolju je sprožila številne odzive, zlasti med starši in učenci. Zaradi različnih, tudi netočnih informacij, ki so krožile med otroki, je vodstvo šole kmalu po dogodku podalo pojasnila. Izpostavili so, da šola na policijski postopek ni imela vpliva in da so si želeli, da bi bil ta izveden čim bolj diskretno. Po uradnih pojasnilih policije učenci ob prijetju niso bili prisotni. Na šolo sta najprej prišli kriminalistki v civilu, ki sta vodstvo seznanili z aktivnostmi, nato pa je bila osumljenki odvzeta prostost. Sledila je tudi preiskava prostorov, ki jih je uporabljala, pri čemer sta bila navzoča še uniformirana policista.

Po dostopnih podatkih Žuranova v Logatcu ni poučevala dolgo. Magistrirala je leta 2022 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, stalno prebivališče pa ima prijavljeno na območju Ptuja. Na šoli naj bi svoje delo opravljala korektno, zato je bila novica o njeni aretaciji za mnoge presenetljiva.

V zaključni akciji je policija med drugim zasegla dobrih 12 kg kokaina. FOTO: Policija

Tožilstvo ji očita sodelovanje pri preprodaji prepovedanih drog na območju Ptuja, Ljubljane in Maribora, poleg tega pa tudi vpletenost v gojenje konoplje. Ta naj bi bila odkrita med hišno preiskavo na območju Vrhnike. Obtožnica jo umešča med pomembnejše člane združbe. Krivde ni priznala, medtem ko jo je pet soobtoženih priznalo.

Žuranova je prek zagovornice, odvetnice Lee Krstić, večkrat izpodbijala odreditev pripora in predlagala milejši ukrep, predvsem hišni pripor. Višje sodišče v Mariboru je njene pritožbe zavrnilo. V obrazložitvi je poudarilo, da naj bi obtožena kazala visoko stopnjo odločnosti, vztrajnosti in predrznosti pri izvrševanju očitanih dejanj, kar po oceni sodišča povečuje tveganje za ponovitveno nevarnost.

Na osnovni šoli 8 talcev v Logatcu niso vedeli, kaj počne učiteljica matematike v prostem času. FOTO: Igor Mali

Svojih učencev naj ne bi ogrožala

Sodišče je pri tem izpostavilo tudi okoliščino, da naj bi se očitana dejanja odvijala v času, ko je bila Žuranova zaposlena kot učiteljica v osnovni šoli. Po presoji sodišča to dodatno poudarja težo očitkov, saj naj bi bila zaradi narave kaznivih dejanj posebej ogrožena varnost ljudi, zlasti zdravje mladih kot ene najranljivejših družbenih skupin.

Obramba je med drugim izpostavljala, da med hišno preiskavo na šoli niso našli prepovedanih drog, zato naj obtožena ne bi neposredno ogrožala svojih učencev. Sodišče je ocenilo, da je takšno razumevanje preozko in ne upošteva širših posledic, ki jih ima trgovina s prepovedanimi drogami, zlasti za mlajše uporabnike. Pri odločitvi o zavrnitvi hišnega pripora je višje sodišče poudarilo tudi, da tak ukrep predpostavlja določeno stopnjo zaupanja v obtoženega, ki pa ga glede na ugotovljene okoliščine v konkretnem primeru ni mogoče izkazati.

Postopek se je po zamenjavi sodnice in ponovljenem predobravnavnem naroku prevesil v fazo glavne obravnave. Po podatkih sodišča je naslednji narok razpisan za 11. maj, ko bodo pred sodni senat stopili štirje še vedno priprti obtoženi, med njimi Žuranova in Kamenik. V primeru dokazane krivde jim grozijo večletne zaporne kazni.