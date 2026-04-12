Nove podrobnosti o sinovih slovenskih boksarjev, ki sta pretihotapila 57 kilogramov kokaina (FOTO)

Norveške oblasti so razkrile podrobnosti drzne tihotapske poti, po kateri sta mlada sinova znanih mariborskih boksarjev na sever Evrope pripeljala več deset kilogramov kokaina. Mela Reherja, starega 20 let, in leto dni starejšega Luko Rašića so prijeli 22. junija lani na meji med Švedsko in Norveško v Svinesundu, a to ni bil njun prvi prihod s prepovedanim tovorom. Po ugotovitvah norveških preiskovalcev sta že v začetku junija v mesto Ski na jugovzhodu Norveške dostavila 26 kilogramov kokaina, nato pa se z novim tovorom vrnila še drugič.

Na Norveškem zanju niso imeli usmiljenja. Okrožno sodišče v občini Halden je Reherju prisodilo devet let zapora, Rašiću pa devet let in pol. Oba sta bila obsojena zaradi dveh transportov kokaina, skupaj kar 57 kilogramov. Norveška zakonodaja sicer dopušča možnost, da bi kazen prestajala v domovini.

Da sta prišla pod drobnogled organov pregona, ni bilo naključje. Prvi transport v začetku junija ni ostal neopažen, saj je bil kupec, ki sta mu v mestu Ski izročila drogo, že pod nadzorom policije. To je nato odprlo vrata podrobnejši preiskavi. Norveški tožilec Jahn Schei, ki preiskuje organizirani in najhujši kriminal, je pojasnil, da so z elektronskimi sledmi mobilnih telefonov in sledenjem vozilu odkrili, da sta bila oba Slovenca vpletena tudi v dodatno tihotapljenje 26 kilogramov kokaina. To sta med policijskim zaslišanjem tudi priznala.

Luka Rašić z očetom Igorjem. FOTO: Bzs

Usodni trenutek se je zanju zgodil 22. junija, ko sta znova poskusila prečkati mejo. Vozila sta slovenski kombi, polepljen z oznakami boksarskega kluba, carinikom pa sta razlagala, da sta namenjena po boksarje, ki naj bi bili na trening kampu v Oslu. A zgodbi niso nasedli.

Na prizorišče so pripeljali psa, izurjenega za odkrivanje drog. Mike je hitro nakazal sled pri voznikovih vratih. Sledilo je skeniranje vozila, ki je pokazalo nepravilnosti prav na delu, ki ga je označil pes. Ob natančnem pregledu so našli posebej prirejen prostor in v njem 31 paketov, zavitih v plastično folijo. Hitri test je pokazal, da gre za kokain. Skupno so zasegli 31 kilogramov droge. V norveški carinski službi so po obsodbi poudarili, da je državna meja prva obrambna črta v boju proti nezakoniti trgovini z drogo. Prepričani so, da takšni zasegi jasno kažejo, kako pomembno je mamila prestreči še pred vstopom v državo. Ob izreku kazni mladima Mariborčanoma so opozorili, da so takšni primeri tudi velik finančni udarec za kriminalne združbe, ki stojijo v ozadju.

Pretihotapila kar petino vse zasežene droge

Lani je norveška carina zasegla skupno 278 kilogramov kokaina. Reher in Rašić sta tako po ugotovitvah oblasti v dveh vožnjah na Norveško spravila kar petino vse lani zasežene količine. Tamkajšnji tožilec je ob tem poudaril, da je izrek dolge zaporne kazni pomemben tudi zato, da druge odvrne od podobnih dejanj. Na Norveškem kokain med mladimi postaja vse bolj razširjen, gram pa doseže ceno do 150 evrov. Oblasti že dlje opozarjajo, da država postaja vse pomembnejša tarča tihotapcev. Županja Osla Anne Lindboe je večkrat opozorila, da skozi tamkajšnje pristanišče v državo prihaja vse več droge. Po njenih besedah kriminalne združbe po zaostrenem nadzoru v belgijskem Antwerpnu očitno iščejo nove poti, Oslo pa postaja eno njihovih pomembnejših vstopnih mest.

A v primeru dveh mladih Štajercev prepovedani tovor ni prišel po morju. Kokain sta kar dvakrat peljala po kopnem, in to po dolgi poti prek Avstrije, Nemčije, Danske in Švedske vse do Norveške. Prav ta dolga in naporna trasa po pisanju norveških medijev kaže, kako odločni so bili tihotapci, ki so poskušali mamila spraviti na sever Evrope.