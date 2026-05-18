V ljubljanskem križišču umrla 17-letna peška: je na povzročitelja vplival prepoln avtobus?

V križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani se je v petek nekaj po 14. uri zgodila nesreča, ki je zahtevala življenje 17-letnega dekleta. Vanjo je v trenutku, ko je pri zeleni luči prečkala prehod za pešce, in sicer iz smeri Poljan proti centru mesta, trčil 48-letni voznik avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

»Peška je v nesreči utrpela tako hude telesne poškodbe, da je na kraju dogodka umrla,« so sporočili s PU Ljubljana in dodali, da je voznik vozil povsem trezen. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče so hkrati vse morebitne priče dogodka prosili, naj pokličejo Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko (01) 583 88 20 ali na interventno številko 113. Policija bo poskušala razjasniti okoliščine tragedije. Kot so po dogodku razlagale priče, je tudi voznik avtobusa pri zeleni luči zavijal desno proti Zmajskemu mostu. Nesrečno najstnico naj bi zadel s sprednjim desnim delom vozila in jo povozil. Na njegovo vidno polje bi po predvidevanju ene od prič lahko vplivala gneča na avtobusu.

Na mestu petkove tragedije v spomin na 17-letno dekle gorijo svečke.

»Očividci so potrdili, da je bil avtobus 'povsem poln', kar jasno kaže na razmere, v katerih so vozniki prisiljeni delati. Vozniki delajo v razmerah, ki so postale nevzdržne: preobremenjenost, časovni pritiski, nerealni vozni redi, pomanjkanje kadra, prepolna vozila in odgovornost, ki je nihče več ne priznava,« so globoko pretreseni dogodek komentirali pri Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. In dodali, da je omenjeni žalostni dogodek »posledica dolgih let zanemarjanja opozoril, ignoriranja strokovnih argumentov in vztrajanja pri modelu javnega potniškega prevoza, ki temelji na kvantiteti in ne na kvaliteti. Sistem je namreč ustvaril pogoje, v katerih je odgovornost voznika ogromna, podpora pa minimalna.«

Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta tragično nesrečo globoko obžalovala in svojcem izrekla iskreno sožalje. Poudarila sta še, da bosta LPP in ljubljanska občina pristojnim organom na voljo pri preiskavi okoliščin nesreče. Voznika avtobusa je dogodek zelo pretresel.