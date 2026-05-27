Nove podrobnosti nesreče pri Ptuju, v kateri sta umrla 69-letni moški in 63-letna ženska: voznik naj bi zapeljal na nasprotni pas

Na območju Grajene pri Ptuju se je v torek okrog 16. ure zgodila huda prometna nesreča, ki je terjala dve življenji. V trčenju osebnega avtomobila in motorja sta umrla 69-letni voznik motorja in njegova 63-letna sopotnica.

Po doslej znanih informacijah je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurberku, ko naj bi zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v motorista, ki je vozil s sopotnico. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v bolnišnico. Kljub hitri pomoči je pozneje podlegla poškodbam.

Na kraju dogodka so poleg policistov posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali območje pristanka helikopterja in pomagali reševalcem pri oskrbi, ter prenosu poškodovane. Policisti v zvezi z nesrečo še zbirajo obvestila in vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju Policijske uprave Maribor.