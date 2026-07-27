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VOZNIKU NI BILO POMOČI

Zadet in pijan 25-letnik sredi Ljubljane zapeljal v rdečo in ga ubil (FOTO)

Ob 4. uri zjutraj 25-letnik z avtom skozi rdečo. 80-letnemu vozniku ni bilo pomoči.
Grozljive posledice trčenja FOTOGRAFIJE: Aleksander Brudar

Grozljive posledice trčenja FOTOGRAFIJE: Aleksander Brudar

Trčenje je bilo tako silovito, da so se deli avtomobilov raztresli po celem križišču.

Trčenje je bilo tako silovito, da so se deli avtomobilov raztresli po celem križišču.

To križišče je bilo včeraj več ur zaprto za ves promet.

To križišče je bilo včeraj več ur zaprto za ves promet.

Grozljive posledice trčenja FOTOGRAFIJE: Aleksander Brudar
Trčenje je bilo tako silovito, da so se deli avtomobilov raztresli po celem križišču.
To križišče je bilo včeraj več ur zaprto za ves promet.
Aleksander Brudar
 27. 7. 2026 | 05:00
2:53
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Križišče Dunajske ceste, Topniške in Samove ulice, ki leži tik ob propadajočem bežigrajskem stadionu, je bilo včeraj od četrte ure zjutraj več ur zaprto za ves promet zaradi prometne nesreče. Še okoli osmih zjutraj je bilo prizorišče videti grozljivo: na delu ceste, kjer se iz Topniške ulice zavije desno na Dunajsko cesto, je stal povsem zmaličen bel volkswagen.

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»Če je voznik to preživel, potem je moral imeti pa res veliko srečo,« so mimoidoči zmajevali z glavo. Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da sta v križišču ob 4.01 trčili osebni vozili. »Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in začeli reanimacijo, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter odklopili akumulatorja. V dogodku je ena oseba preminila,« so sklenili kratko poročilo. Kakšno uro ali dve zatem so svoje dodali še na PU Ljubljana.

Sporočili so, da sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila. Enega je vozil 25-letnik, drugega 80-letnik. Prvi je peljal iz centra Ljubljane proti severni ljubljanski obvoznici, drugi pa je želel omenjeno križišče prečkati iz Samove ulice naravnost proti Topniški ulici.

Hitri test za droge je pri vozniku pokazal pozitiven rezultat na kokain.

Prve ugotovitve policistov kažejo, da je nesrečo povzročil 25-letnik, saj je ta v križišče zapeljal, ko je bila na semaforju prižgana rdeča luč. »V istem trenutku je 80-letni voznik zapeljal v križišče pri prižgani zeleni luči. Vozili sta trčili,« so pojasnili na ljubljanski policijski upravi in dodali, da je bil 80-letnik tako hudo poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.

To križišče je bilo včeraj več ur zaprto za ves promet.
To križišče je bilo včeraj več ur zaprto za ves promet.

Policisti so takoj po dogodku pri mlajšem vozniku opravili preizkus alkoholiziranosti in hitri test na droge. »Preizkus alkoholiziranosti pri 25-letnem vozniku osebnega vozila je pokazal rezultat 0,35 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Hitri test za droge je pri vozniku pokazal pozitiven rezultat na kokain. Odrejen mu je bil strokovni pregled.« Z drugimi besedami: povzročitelj je vozil z 0,73 promila alkohola, kar je več od zakonsko dovoljene vrednosti, to je 0,5 promila. »Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili prisojno državno tožilstvo.« 

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