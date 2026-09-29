Nove podrobnosti o tragični smrti podjetnika Jerneja (35): Imel je mlado družino, sinčka, s katerim je počel vse mogoče

Razkrivamo nove podrobnosti tragične nesreče v Široki peči, v kateri je pretekli petek ugasnilo življenje 35-letnega Mariborčana Jerneja Ženka. Predan alpinist, pa tudi uveljavljen podjetnik, inovator ter tehnični direktor podjetniškega pospeševalnika Katapult, se je tragično ponesrečil med tridnevnim alpinističnim taborom štajerskih odsekov v Gozdu - Martuljku.

Ženko je, kot smo poročali včeraj, plezal s šesterico alpinistov, razdeljeni v tri naveze, ki so se podale v zahtevno, približno 500 metrov dolgo smer Ogrin-Župančič v severni steni Široke peči. Usodni odlom skale se je zgodil v lažjem delu smeri, ko je bil Ženko kot prvi v svoji navezi že skoraj pri naslednjem sidrišču. Z enim od plezalcev iz vodilne naveze se je še kratek trenutek pred tem pogovarjal, ko se je skala pod njim nenadoma odlomila. Ob padcu se je izpulilo tudi vmesno varovalo, zaradi česar je omahnil globoko v prepad in zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. »Nenadoma se mu je vse podrlo in je padel kar precej daleč, saj se mu je izpulilo tudi vmesno varovalo – metulj. Priplezal je že skoraj do sidrišča, na katerem je bil eden od plezalcev iz zgornje naveze. Še pogovarjala sta se in potem se je zgodilo,« so povedali njegovi soplezalci.

S sinčkom je počel vse mogoče

Kot pravijo njegovi kolegi iz Alpinističnega odseka Kozjak Maribor, je za njim ostala neizmerna praznina. Ženko je bil izjemno vsestranski in izkušen alpinist z opravljenimi zahtevnimi zimskimi vzponi ter udeleženec odprave v Peru, predvsem pa sovodja alpinistične šole in član upravnega odbora društva. Soplezalci ga opisujejo kot neumornega raziskovalca brezpotij ter izjemno pozitivnega človeka, ki je tudi v najtežjih situacijah v steni delil dobro voljo. Morda najbolj tragično od vsega pa je, da je za seboj pustil mlado družino. »Jernej je bil zelo fajn fant. Imeli smo ga radi. Oboževal je plezanje, ampak najhuje je, ker je imel mlado družino, sinčka, s katerim je počel vse mogoče. Za nas je vse to res velik šok,« je za Slovenske novice povedal član AO Kozjak.

Usodna nesreča je močno odjeknila tudi v poslovni in raziskovalni skupnosti. Ženko je poklicno pot začel kot asistent na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), pozneje vodil razvojne ekipe ter ustanovil startup GridTech, v katerem so razvijali pametne senzorje za varnost starejših. Le nekaj dni po tragediji bi moral imeti predavanja o razvoju izdelkov v praksi.

Gorski reševalci ob tem opozarjajo, da gre za še eno v nizu letošnjih hudih nesreč, ki so jih povzročili skalni podori. Zaradi odkrušenega kamenja se je letos poleti v Šitah že poškodovala alpinistka, na območju Vršiča je podor zahteval smrtno žrtev, v Triglavski severni steni pa se je pri odlomih huje poškodoval tudi alpinist Andrej Štremfelj.