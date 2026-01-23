Nove tragične podrobnosti o smrti Slovenke v Dominikanski republiki: »Z njim je imela kratko ljubezensko razmerje!« (VIDEO)

Tragična zgodba Slovenke, ki je v zadnjih mesecih burila družbena omrežja, ima zdaj tudi uradno nadaljevanje. Policisti Policijske uprave Maribor so bili decembra obveščeni, da je v Dominikanski republiki umrla 41-letna slovenska državljanka. Okoliščine so preverjali skupaj s tamkajšnjimi organi, pri tem pa so prejeli jasno sporočilo: smrti ne povezujejo s kaznivim dejanjem. Na policijski upravi so pojasnili: »Za razjasnitev okoliščin njene smrti smo navezali stik s tamkajšnjimi varnostnimi organi in prejeli uradno informacijo, da njena smrt ni posledica kaznivega dejanja.«

Pobegnila z Romom?

Za potovanje v Dominikansko republiko se je 41-letnica, ki naj bi bila po poklicu učiteljica in naj bi veljala za precej priljubljeno, odločila nenadoma. Decembra je tam umrla. A zakaj je sploh zapustila domače, ni čisto jasno. Njena prijateljica je za Planet 18 povedala, da naj bi ji doma zamenjali ključavnice, da ni imela kam iti. V Dominikansko republiko naj bi se nato odpravila z nekim moškim, govori se, da gre za Roma iz Murske Sobote z inicialko M. Z njim naj bi imela kratkotrajno ljubezensko razmerje. Pred odhodom naj bi v Sloveniji prodala vso svojo lastnino in se na karibski otok podala z več deset tisoč evri gotovine. Prijateljici se je nazadnje oglasila lani poleti, ko je prosila za pomoč. »Pobrali so ji telefon, dokumente, pristala je na cesti.« Kasneje se ji ni več javila. Po poročanju Štajerskega tednika naj bi se v karibskem raju začele njene težave s partnerjem, omenja se nasilje, moški naj bi ji celo odvzel potni list in jo prisilil v beračenje. Mnogi zato dvomijo o uradni razlagi, da njena smrt ni povezana s kaznivim dejanjem. Domači se bodo od nje lahko poslovili šele zdaj, v prihodnjih dneh bodo namreč v domovino pripeljali njene posmrtne ostanke v žari.

Pred smrtjo posneta na ulici, posnetek se je znašel na TikToku

V zgodbi odmeva še en pretresljiv košček: 41-letnico so malo pred smrtjo posneli na ulicah Dominikanske republike, posnetek pa je zakrožil na TikToku. Na njem je slišati mimoidočo žensko, ki ji ponuja pomoč, medtem ko Slovenka sedi na tleh. V posnetku pove, da je iz Slovenije in da nujno potrebuje pomoč za preživetje, hkrati pa izrecno prosi, naj se o tem ne obvešča policije, veleposlaništev ali drugih institucij. O smrti slovenske državljanke je bilo obveščeno tudi Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve; zaradi varovanja osebnih podatkov uradnih podrobnosti niso razkrili.

Kot smo že pisali, so družbena omrežja pretresali posnetki in komentarji, v katerih so govorci in uporabniki trdili, da naj bi Slovenka na karibskem otoku ostala brez dokumentov in denarja. Ob posnetkih se je širila zaskrbljenost, da ji dominikanska policija domnevno ni pomagala, ter pozivi, naj se o primeru obvesti konzulat oziroma državo izvora – ob tem pa so opozarjali, da Slovenija v Dominikanski republiki nima predstavništva. Eden od prisotnih je v posnetku poudaril, da ženska naj ne bi kazala jasnega zavedanja, kje je, in da naj ne bi imela stika z domačimi.