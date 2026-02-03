  • Delo d.o.o.
DRUŽINSKI SPOR

Nove podrobnosti o uboju v Bojancih: iz sobe je prišel s pištolo v rokah

V hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je medtem pobegnil.
Borislav Bojanić. FOTO: Pu Novo mesto

Simbolična fotografija. FOTO: Reuters

N. P.
 3. 2. 2026 | 14:11
 3. 2. 2026 | 14:12
Kot smo že poročali, je sobotni večer v Bojancih pri Črnomlju zaznamovala tragedija, ki je pretresla Belo krajino. Novomeška policija je zdaj na novinarski konferenci predstavila prve izsledke kriminalistične preiskave in potrdila, da so glavnega osumljenca, 44-letnega Borislava Bojanića, v ponedeljek, 2. februarja, prijeli na Hrvaškem. V napadu je umrl njegov svak, Darko Senić.

Nove informacije o tragediji v Bojancih: nameril naj bi v sina, ustrelil pa svaka

Vodja sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik je pojasnil, da so črnomaljski policisti v soboto zvečer prejeli obvestilo o pretepu in nasilju v stanovanjski hiši v Bojancih. Na kraj je odšlo večje število policistov, tudi pripadniki posebne policijske enote. V hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je medtem pobegnil. Po doslej zbranih informacijah je oškodovanec Darko Senić v soboto popoldne z družino prišel na obisk k sestri Slađani Bojanić. Po 18. uri se je v hišo vrnil osumljenec, ki se je pred tem s prijatelji udeležil lova, policija pa navaja, da naj bi bili prisotni pod vplivom alkohola. Med družinskimi člani je izbruhnil prepir, ki se je kasneje še zaostril.

Iz sobe je prišel s pištolo

Po navedbah policije je Bojanić sprva odšel počivat, okoli 20.30 pa se je vrnil v dnevno sobo in spor se je ponovil. Zatem naj bi se razburjen umaknil v zgornje prostore, za njim pa je šel njegov polnoletni sin. Ta je ugotovil, da se je oče zaklenil v sobo. Ko je osumljenec prišel ven, je imel v rokah pištolo. Prišlo je do prerivanja, Senić ga je poskušal razorožiti, v tem pa sta padla dva strela. Eden je moškega zadel v prsni koš in bil zanj usoden.

Po streljanju je osumljenec zapustil hišo in zbežal peš proti Hrvaški. Po dveh dneh bega so ga hrvaški policisti izsledili in prijeli na območju policijske uprave primorsko-goranske županije. Senić je, kot smo pisali, v Bojance prišel z materjo, ženo Milano in mladoletnima sinovoma, obisk pa se je v nekaj urah končal s smrtonosnim streljanjem. Več o družinskem ozadju lahko preberete v tem članku.

Nove informacije o tragediji v Bojancih: nameril naj bi v sina, ustrelil pa svaka

streljanjepolicijaumorubojBojanciBorislav BojanićDarko SenićBela krajina
