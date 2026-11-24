ODMEVNA SODBA

Devet let po tragični smrti 18-letne Anje na maturantskem izletu je sodišče obtoženko spoznalo za krivo in ji izreklo pogojno zaporno kazen.

»Od tiste noči je minilo več kot devet let in ni dneva, da se ne bi spomnila na Anjo.« S temi besedami je včeraj Klara Cvenkel, ki jo je tožilka Jasmina Vesel preganjala zaradi očitka, da je avgusta 2017 iz malomarnosti povzročila smrt 18-letne Anje, želela ljubljanskega okrožnega sodnika Marka Češnovarja še enkrat spomniti, kako težko ji je pri srcu zaradi tistega poletja. »Če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi si najbolj želela, da bi bila Anja danes živa,« je dodala. Tožilka, ki je zanjo zahtevala tri leta in pet mesecev zapora, je bila prepričana, da je Cvenklova kot študentka 3. letnika ...