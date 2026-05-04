Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Kot smo poročali, se je na avtocesti med Razdrtim in Postojno včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila slovenskih registrskih oznak . Ena oseba se je huje poškodovala, še pet ljudi je utrpelo poškodbe. Promet je zaradi nesreče več ur stal.

Policisti Policijske uprave Koper so bili o nesreči obveščeni ob 17.43. Zgodila se je v bližini počivališča Studenec, na avtocesti v smeri proti Postojni. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic nesreče so avtocesto med Razdrtim in Postojno zaprli, promet pa preusmerili na vzporedno regionalno cesto.

Po prvih ugotovitvah policistov je 23-letni voznik z območja Komende vozil po desnem prometnem pasu iz smeri Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec naj bi zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije s prebivališčem v Izoli. Po silovitem trčenju sta obe vozili trčili še v avtomobil, za volanom katerega je bil 43-letni Ljubljančan. V vozilu povzročitelja je bila 22-letna potnica huje poškodovana. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Poleg nje se je poškodovalo še pet oseb.

Policisti so za 23-letnega voznika odredili strokovni pregled. Vse okoliščine nesreče še preverjajo, preiskava pa še poteka. Promet na tem delu avtoceste so znova sprostili ob 20.30.