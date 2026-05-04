Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Kot smo poročali, se je na avtocesti med Razdrtim in Postojno včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila slovenskih registrskih oznak. Ena oseba se je huje poškodovala, še pet ljudi je utrpelo poškodbe. Promet je zaradi nesreče več ur stal.
Policisti Policijske uprave Koper so bili o nesreči obveščeni ob 17.43. Zgodila se je v bližini počivališča Studenec, na avtocesti v smeri proti Postojni. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic nesreče so avtocesto med Razdrtim in Postojno zaprli, promet pa preusmerili na vzporedno regionalno cesto.
Po prvih ugotovitvah policistov je 23-letni voznik z območja Komende vozil po desnem prometnem pasu iz smeri Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec naj bi zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije s prebivališčem v Izoli. Po silovitem trčenju sta obe vozili trčili še v avtomobil, za volanom katerega je bil 43-letni Ljubljančan. V vozilu povzročitelja je bila 22-letna potnica huje poškodovana. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Poleg nje se je poškodovalo še pet oseb.
Zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Postojno in Razdrtim je v obe smeri zaprta primorska avtocesta. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, se je v nesreči prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinske registracije. Nastajajo zastoji, avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa.
Policisti so za 23-letnega voznika odredili strokovni pregled. Vse okoliščine nesreče še preverjajo, preiskava pa še poteka. Promet na tem delu avtoceste so znova sprostili ob 20.30.