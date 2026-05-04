  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPRILAGOJENA HITROST

Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Promet je zaradi nesreče več ur stal.
Na kraju nesreče. FOTO: promet.si
Na kraju nesreče. FOTO: promet.si
S. U.
 4. 5. 2026 | 09:06
 4. 5. 2026 | 09:14
2:08
A+A-

Kot smo poročali, se je na avtocesti med Razdrtim in Postojno včeraj popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila slovenskih registrskih oznak. Ena oseba se je huje poškodovala, še pet ljudi je utrpelo poškodbe. Promet je zaradi nesreče več ur stal.

Policisti Policijske uprave Koper so bili o nesreči obveščeni ob 17.43. Zgodila se je v bližini počivališča Studenec, na avtocesti v smeri proti Postojni. Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic nesreče so avtocesto med Razdrtim in Postojno zaprli, promet pa preusmerili na vzporedno regionalno cesto.

Po prvih ugotovitvah policistov je 23-letni voznik z območja Komende vozil po desnem prometnem pasu iz smeri Razdrtega proti Postojni. Pred počivališčem Studenec naj bi zaradi neprilagojene hitrosti, brez zaviranja, naletno trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozil 60-letni državljan Rusije s prebivališčem v Izoli. Po silovitem trčenju sta obe vozili trčili še v avtomobil, za volanom katerega je bil 43-letni Ljubljančan. V vozilu povzročitelja je bila 22-letna potnica huje poškodovana. S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Poleg nje se je poškodovalo še pet oseb.

Zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Postojno in Razdrtim je v obe smeri zaprta primorska avtocesta. Kot so pojasnili na Policijski upravi Koper, se je v nesreči prevrnil tovornjak, udeležen pa je bil še avtobus ukrajinske registracije. Nastajajo zastoji, avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa.

Policisti so za 23-letnega voznika odredili strokovni pregled. Vse okoliščine nesreče še preverjajo, preiskava pa še poteka. Promet na tem delu avtoceste so znova sprostili ob 20.30.

Več iz teme

prometna nesrečaPU Koperprimorska avtocesta
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Slovenija
KAČE

Usoden ugriz modrasa lani, letos pa že čez 20 ugrizov

Z Malega vrha so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Lani smo imeli po treh desetletjih prvi smrtni primer zaradi ugriza.
4. 5. 2026 | 09:10
09:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPRILAGOJENA HITROST

Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Promet je zaradi nesreče več ur stal.
4. 5. 2026 | 09:06
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
RAZLOG ZA VESELJE

Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Zadnje dni je imela družina Wales nemalo razlogov za slavja.
4. 5. 2026 | 09:00
08:45
Novice  |  Slovenija
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU

Motoriste žegnalo pet duhovnikov, pater Niko Žvokelj: »Sem prihajam zaradi Matere božje in zaradi motoristov« (FOTO)

Nova Štifta je že 28. privabila ljubitelje jeklenih kolesnikov. Z okoli dva tisoč motorji je prišlo približno tri tisoč ljudi.
4. 5. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Vrhunec prvega maja: plezanje po namazani smreki za klobase in vino

Postavitev majskega drevesa ima tudi v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo.
4. 5. 2026 | 08:40
08:20
Bulvar  |  Zanimivosti
PATRULJE IN MEJA

Saj ni res, pa je: vojna celo med šimpanzi, razdelili so se v dve frakciji

Opice v ugandskem narodnem parku so se razdelile v dve frakciji. Zahodna skupina premaguje osrednjo.
4. 5. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki