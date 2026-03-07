Nove podrobnosti streljanja na Fužinah: ustreljeni 25-letnik je z noži že grozil

INCIDENT NA FUŽINAH

Po navedbah policije je moški z nožema ogrožal ljudi in napadel policiste, ki so ga pred uporabo strelnega orožja večkrat opozorili.

Na ljubljanskih Fužinah je v četrtek popoldne vladalo obsedno stanje. »Boga mi, streljajo, ženska je streljala,« je bilo mogoče na enem od videoposnetkov, ki so zakrožili po spletu, slišati moškega za kamero. Ta je dogajanje komentiral še: »Fužine niso več Fužine. Fužine niso zdrave.« Na Preglovem trgu so odjeknili streli. Le nekaj sekund zatem se je moški, ki so ga ustrelili policisti, na prehodu za pešce zgrudil na tla. Ker so bili streli zanj usodni, so ga policisti, ki so takoj zavarovali območje, po pričevanju očividcev le še pokrili s pregrinjalom. Pred tem naj bi moški mimoidočim ...