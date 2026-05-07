Nove podrobnosti tragedije na tirih: življenje izgubil mladoletnik

V torek ob 22.39 sta na železniškem prehodu v Hotinji vasi v občini Hoče - Slivnica trčila vlak in motorno kolo skuter. V trčenju je bil mladoletni voznik skuterja tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče. Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da je prišlo do trčenja med vlakom in voznikom skuterja, ko je slednji prečkal tire, v tistem trenutku pa je iz smeri Pragerskega pripeljal vlak. Po naših neuradnih informacijah naj bi mladi voznik skuterja kljub spuščenim zapornicam zapeljal na tire. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora, zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic je bila železniška povezava med Mariborom in Pragerskim prekinjena.

»Trenutno še ugotavljamo vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Policisti so že opravili ogled, po do zdaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena,« je še sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor. Voznik skuterja je druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Maribor letos. V zadnjem obdobju je bil vlak na železniškem prehodu v Hotinji vasi usoden že za tri mlade: leta 2007 je vlak do smrti zbil 17-letnega fanta, leta 2010 15-letno kolesarko, 15 let pa je imel tudi nesrečni fant, ki je umrl v torkovi nesreči.

Mladi voznik skuterja naj bi kljub spuščenim zapornicam zapeljal na tire. Foto: Oste Bakal

