OGENJ JIH JE PRESENETIL MED SPANJEM

Noč na nedeljo se je za mlado družino spremenila v pekel: Oče po lestvi v ogenj, petletnik umrl (FOTO)

Zagorelo je na ostrešju, od otroške sobice, v kateri je spal še triletnik, ni ostalo nič.
Plameni, ki so se okoli 2. ure zjutraj lotili stanovanjske hiše, so za seboj pustili razdajanje. FOTO: Ptujinfo

Najprej je zagorelo v zgornjem delu stanovanjske hiše. FOTO: Ptujinfo

Na požarišču so včeraj samevale igrače, tudi gasilski tovornjak. FOTO: Č. G.

Ognjeni zublji so segali visoko v črno nebo. FOTO: Ptujinfo

Andrej Bedek
 19. 1. 2026 | 05:00
Noč na minulo nedeljo se je za mlado družino iz Dražencev v Občini Hajdina spremenila v pekel. Plameni, ki so se okoli 2. ure zjutraj lotili stanovanjske hiše, so za seboj pustili neizmerno tragedijo – v požaru je umrl petletni otrok, mlajši, še ne triletni otrok, pa se je do zaključka naše redakcije za življenje boril v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Z mariborske policijske uprave so do takrat poročali, da je en otrok v požaru umrl, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po njihovih podatkih v smrtni nevarnosti.

»Zgodaj zjutraj smo bili obveščeni o požaru stanovanjske hiše v okolici Ptuja. Zagorelo je na zgornjem delu hiše oziroma ostrešju. V tem času je bilo v hiši pet oseb. O požaru, ki so ga pogasili gasilci več okoliških prostovoljnih gasilskih društev, sta bili obveščeni dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Z doslej zbranimi informacijami tuja krivda za nastanek požara ni bila ugotovljena,« je poročala Anita Kovačič, tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave.

Ognjeni zublji so izbruhnili v zgornjem delu hiše, kjer je bila tudi otroška soba, družina je ob tej uri trdno spala. Da gori, je prvi opazil sosed in poklical na pomoč Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Draženci, katerega član je. Prisebni oče, tudi sam prostovoljni gasilec, se je nemudoma lotil reševanja in je s pomočjo lestve splezal v zgornji del nepremične. Razbil je okno otroške sobe, pri tem tvegal svoje življenje, a mu je uspelo rešiti le mlajšega otroka. Kljub nadaljnjemu hitremu posredovanju gasilcev enemu od otrok več ni bilo pomoči.

55 pripadnikov PGD z 12 vozili se je spopadalo z ognjem.

Gasilcem psihološka pomoč

Kot je povedal Aleš Drevenšek, poveljnik PGD Draženci in vodja intervencije, jih je klic na pomoč dosegel ob 2.21. Trinajst minut kasneje so bili na terenu. Požar v zgornjih prostorih hiše je bil takrat že popolnoma razvit, zato so bile razmere za intervencijo zelo zahtevne, v notranjosti hiše so vladale visoke temperature. Ognjene zublje je krotilo 55 pripadnikov PGD z 12 vozili, ob domačih še iz Gerečje vasi, Hajdine, Hajdoš in Slovenje vasi.

Drevenšek je bil, ko smo govorili z njim, še vedno zelo pretresen. Gasilci se do nesrečnega otroka namreč niso mogli prebiti pravočasno, čeprav so v to vložili veliko napora in moči. Ko so otroka predali v obravnavo medicinskim reševalcem, ga tudi ti niso zmogli ohraniti pri življenju. Vsem, ki so bili del intervencije ali so pomagali na intervenciji, so včeraj s pomočjo Gasilske zveze Slovenije nudili psihološko pomoč, je povedal predsednik PGD Draženci Aleksander Jagarinec.

Vsem, ki so bili del intervencije, so nudili psihološko pomoč.

Vzrok še ni znan

Po prvih podatkih je ogenj izbruhnil nenadoma, najprej domnevno ob dimniku, in se je hitro razširil po objektu. Gasilci so ob prihodu na kraj dogodka nemudoma začeli gasiti in iskati ujete ljudi, saj so od tam prisotnih dobili podatek, da je ena od mladoletnih oseb še v notranjosti. Požar jim je uspelo pogasiti, vendar je bilo za enega izmed otrok žal prepozno. Policija in pristojne službe so včeraj dopoldne končale ogled kraja grozovite tragedije in še ugotavljale okoliščine in morebitne tehnične ali druge vzroke za požar. Eden od vzrokov bi bila lahko tudi napaka na električni napeljavi.

Dogodek ni pretresel le vsega hudega vajenih gasilcev, reševalcev in policistov, pač pa vso lokalno skupnost. Svojci, sosedje in znanci so v šoku, številni izražajo sožalje in podporo mladi družini v teh težkih trenutkih. Hiša je popolnoma uničena, družina bo bržkone potrebovala pomoč lokalne in tudi širše skupnosti.

Oče je razbil okno otroške sobe, a mu je uspelo rešiti le mlajšega otroka.

Občina Hajdinapožargasilcipolicijasmrt otrokaogenjognjeni zubljitragedija
