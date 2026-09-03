Nove podrobnosti tragične nesreče: v gozdu umrl 57-letnik

Poročali smo o hudi delovni nesreči v gozdu v Zgornji Orlici v občini Ribnica na Pohorju, v kateri je ena oseba umrla. Danes so s Policijske uprave Celje sporočili nove informacije o tragičnem dogodku. Kot so pojasnili policisti, so v sredo v gozdu v Zgornji Orlici na območju Policijske postaje Radlje ob Dravi obravnavali nesrečo pri delu.

Pri podiranju drevja se je 57-letni moški tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

O dogodku je že včeraj poročala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Po njihovih podatkih se je nesreča zgodila ob 16.35. Na kraj so odšli gasilci PGD Radlje ob Dravi in PGD Ribnica–Josipdol. Zavarovali so kraj dogodka in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči. Kljub posredovanju je oseba na kraju umrla.