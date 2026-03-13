Nove podrobnosti tragične nesreče v Ljubljani: umrla voznica e-skiroja

Tragična prometna nesreča, v kateri je ugasnilo novo življenje, se je zgodila v četrtek nekaj pred 6. uro na Tržaški cesti v Ljubljani. V njej je po pojasnilih Tomaža Tomaževica, tiskovnega predstavnika Policijske uprave Ljubljana, umrla 40-letna voznica e-skiroja.

»Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 53-letna voznica osebnega vozila zapeljala levo izven vozišča na travnato površino, kjer je najprej trčila v drevo, nato pa nadaljevala vožnjo po kolesarski stezi ob Tržaški cesti in trčila v voznico e-skiroja, ki je pravilno pripeljala nasproti. Pri tem se je udeleženka na e-skiroju tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju samem umrla,« je okoliščine nesreče opisal Tomaževic. Kot je dodal, sta se ogleda kraja prometne nesreče udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sklenil Tomaževic.

Nesrečnica trka ni preživela. FOTO: Leon Vidic

Po naših podatkih policisti sicer preiskujejo tudi, ali je na prometno nesrečo vplivali nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja voznice osebnega avtomobila. Ta v nesreči sicer ni bila poškodovana.