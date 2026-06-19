Nove podrobnosti umora in samomora v Mariboru: policija razkrila ozadje usodnega streljanja

Potem ko so policisti v sredo zjutraj v stanovanju na Jezdarski ulici v Mariboru našli trupli 62-letne ženske in 63-letnega moškega, je vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Stanko Vidovič danes predstavil prve uradne ugotovitve preiskave.

Kot je pojasnil, so kriminalisti po opravljenem ogledu kraja in zbranih obvestilih ugotovili, da je 63-letni moški v zgodnjih jutranjih urah s kratkocevnim strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil 62-letno žensko. Po dejanju je storil samomor. »Osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem,« je povedal Vidovič. Dodal je, da sta bila oba v preteklih letih večkrat udeležena v različnih postopkih, pri katerih sta nastopala tako kot prijavitelja kot tudi kot kršitelja oziroma osumljenca.

Umor in samomor, Maribor. FOTO: Mediaspeed

Policija je potrdila, da se je na vse prijave odzvala in ukrepala v skladu s svojimi pooblastili. »V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda drugega,« je pojasnil vodja kriminalistov. Nazadnje so policisti oba obravnavali novembra lani zaradi kršitve javnega reda in miru. Takrat so izdali plačilni nalog, vendar po oceni policije ni bilo okoliščin, ki bi kazale, da bi moški lahko zlorabil orožje, ki ga je imel v zakoniti posesti.

Umor in samomor, Maribor. FOTO: Mediaspeed

Na novinarsko vprašanje o neuradnih informacijah, da naj bi bila povod za tragedijo sodna odločba, po kateri bi se moral moški iz stanovanja izseliti še ta mesec, Vidovič tega ni mogel dokončno potrditi. Je pa dejal, da zbrana obvestila kažejo, da bi moral osumljeni v tem mesecu zapustiti stanovanje. Policija bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo s poročilom. Na območju Policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oziroma uboja. Kot je še izpostavil Vidovič, so v enakem obdobju lanskega leta obravnavali en primer umora, v katerem je storilec po dejanju prav tako storil samomor.