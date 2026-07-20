Nove podrobnosti umora v Vuhredu: nevarnega osumljenca išče okoli 30 policistov

Danes, nekaj pred eno uro zjutraj, so bili obveščeni o umoru, ki se je zgodil na območju Vuhreda. 39-letni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je na kraju dogodka umrla, nato pa peš pobegnil. Da gre za nevarno osebo, ki jo policisti še iščejo, smo že pisali. Policisti so že zjutraj ljudi pozvali, naj se mu, v primeru, da bi ga opazili, ne približujejo, temveč takoj pokličejo policijo na številko 113. Osumljeni je visok okoli dva metra. Ko je zapustil kraj dejanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne čevlje.

Osumljenec je visok okoli dva metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa je v črne čevlje. FOTO: Pu Celje

Ogled kraja umora so opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje, tamkajšnja tiskovna predstavnicaje ob tem sporočila: »Vse od prejetega obvestila o umoru osumljenega intenzivno iščemo. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti Sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi, teren pregledujemo tudi z dronom. Pri iskanju pomaga helikopterska ekipa in policista konjenika. V iskanju trenutno sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov. Do sedaj so preiskali vse lokacije, kjer bi se po razpoložljivih podatkih osumljeni lahko nahajal.«

Takoj po dejanju so naši policisti z zadevo seznanili tudi hrvaške in avstrijske varnostne organe in za osebo razpisali iskanje. Prav tako preverjajo vse informacije sorodnikov, sosedov in znancev, med drugim tudi podatek, da obstaja možnost, da si je oseba sodila sama. Med drugim so pregledali tudi brežino reke Drave, sproti preverjajo tudi vse podatke, ki jih jih posredujejo občani.

»V omenjeni družini do sedaj nismo nikoli posredovali, osumljeni ni bil obravnavan zaradi sumov storitve kakršnihkoli kaznivih dejanj. V preteklosti smo ga obravnavali zaradi prometnega prekrška. Motiv dejanja še ni potrjen. Za mladoletnega otroka je poskrbel pristojni center za socialno delo,« je še navedla Trbulin in dodala: »Še enkrat pozivamo vse občane, ki bi ga morebiti opazili, naj nas takoj obvestijo. Gre za nepredvidljivo osebo, zato opozarjamo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo na interventno številko 113.«