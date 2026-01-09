  • Delo d.o.o.
INCIDENT V SREDNJI ŠOLI

Nove podrobnosti napada v Murski Soboti: osumljeni naj bi imel seznam potencialnih tarč

Po doslej znanih okoliščinah med vpletenima ni bilo zaznanih napetosti ali predhodnih konfliktov. Šola in pristojne institucije načrtujejo celostno pomoč prizadetim.
Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Murska Sobota. FOTO: Pu Murska Sobota

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Kaja Grozina
 9. 1. 2026 | 16:06
 9. 1. 2026 | 16:39
3:05
A+A-

Na srednji šoli v Murski Soboti je dopoldne prišlo do resnega varnostnega incidenta, v katerem je 15-letni dijak z nožem napadel dijakinjo. Po napadu je storilec pobegnil, vendar ga je policija prijela v bližini šole in ga pridržala. Po podatkih Policijske uprave Murska Sobota so bili o dogodku obveščeni ob 9.40. Policisti in kriminalisti so nemudoma odhiteli na kraj ter v neposredni bližini ustanove prijeli osumljenega mladoletnika, ki je bil na begu. 

Preiskava je v teku, motiv za zdaj ostaja nejasen

Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota Bojan Rous je na novinarski konferenci pojasnil, da preiskava poteka v smeri kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Poudaril je, da se osumljenec ob prijetju ni upiral, nož pa je bil zavarovan med ogledom kraja kaznivega dejanja. V okviru postopka so kriminalisti zasegli tudi njegovo elektronsko napravo, ki bo predmet nadaljnje forenzične analize. Po do zdaj zbranih uradnih obvestilih osumljenec in oškodovanka nista bila v sporu, prav tako pa šola pred dogodkom ni zaznala z dijakom povezanih vedenjskih odstopanj, disciplinskih kršitev ali varnostnih opozoril. Rous je poudaril, da je o motivu še prezgodaj govoriti, saj preiskovalci nadaljujejo zbiranje dokazov in zasliševanje prič. Dodatno pozornost javnosti so vzbudile neuradne informacije o domnevnem seznamu učencev, ki naj bi ga osumljenec pustil v toaletnih prostorih in na katerem naj bi bila zapisana imena oseb, ki bi jim želel škoditi. Rous tega ni potrdil, pojasnil pa je, da policija navedbe preverja in da je zadeva del tekočega zbiranja obvestil.

Šola aktivirala krizne mehanizme

Ravnateljica šole Zlatka Lebar je v izjavi potrdila, da je bil napad izveden na šolskem hodniku. Dogodek je opisala kot šok za celotno šolsko skupnost. Poudarila je, da pred incidentom niso prejeli nobenih groženj ter da je bilo ukrepanje ob izrednih razmerah osredotočeno na varnost in umirjanje situacije. V prihodnjih dneh bo šola v sodelovanju s strokovnimi službami izvedla pogovore z dijaki in učitelji ter ponudila svetovalno in psihosocialno podporo. Ravnateljica je poudarila, da bodo nadaljnji ukrepi šole sprejeti po natančni preučitvi zakonodajnih možnosti, brez prehitevanja ali prejudiciranja odločitev. Policija bo osumljenega mladoletnika v zakonskem roku privedla pred dežurnega preiskovalnega sodnika, ki bo odločal o nadaljnjih sankcijah in morebitnih vzgojnih ali varstvenih ukrepih. Ti so pri mladoletnih storilcih, ki so kazensko odgovorni od 14. leta, prilagojeni njihovi starosti in zakonskemu varstvu ter so v pristojnosti sodišča.

Murska Sobotasrednja zdravstvena šolanapadnapad z nožemnapad na sošolkonovinarska konferenca
