Nove težave v davčnih rajih za podjetja iz skupine AIX, povezane s Slovencema

Po razkritju Financial Timesa, da iz dubajskega podjetja AIX – kjer se kot direktor pojavlja Slovenec Gregor Simonič – svojim investitorjem niso izplačali visokih donosov ter da so nekateri vložili sodne zahtevke za svoj denar, sta se včeraj na razdalji 13 tisoč kilometrov med Združenimi arabskimi emirati in Kajmanskimi otoki zgodila dva ločena, a vendar povezana dogodka.

V Dubaju je tamkajšnji finančni regulator CMA začel revizijo dejavnosti dubajske družbe AIX Financial Consultation, ki sicer posluje med 144 in 146 nadstropjem stolpa Burdž Kalifa: »Organ je prejel informacija in izvaja temeljit pregled v skladu z veljavnimi pravnimi postopki,« so kratko pojasnili odločitev. Prav tako so javnost pozvali, da zaupa le njihovim uradnim informacijam za preverjene informacije.

V Dubaju je tamkajšnji finančni regulator CMA začel revizijo dejavnosti dubajske družbe AIX Financial Consultation.

Resnejše težave pa je eden izmed dubajskih vlagateljev italijanskega rodu sprožil na Kajmanskih otokih proti tamkajšnji družbi AIX Secure SPV, ki se podpisuje pod komunikacijo z vlagatelji in javnostjo glede zamude z dubajskimi poplačili. Vlagatelj je zaradi 180 tisoč evrov dolga iz naslova obresti, ki naj bi jih AIX nehal plačevati v začetku tega leta, vložil predlog za stečaj kajmanske družbe. Sicer slabega pol milijona evrov glavnice vlagatelju zapade šele julija naslednje leto. Predlog za likvidacijo bodo obravnavali na sodni obravnavi, razpisani za 30. oktobra.

Iz družbe AIX še vedno nismo prejeli odgovorov direktorja Gregorja Simoniča; med njimi tudi ne pojasnila, kakšna je funkcija Aleša Čebulja, ki se pojavlja pri dirkaški ekipi AIX iz formule dve in tri, številni vpleteni ga po navedbah Financial Timesa označujejo kot dejanskega lastnika podjetja. Čebulj je bil tudi v preteklosti v Sloveniji vpleten v valutno-trgovalne sheme Luxuris in Thores, kjer so vlagatelji na koncu ostali razočarani.