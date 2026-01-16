  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAD, KI JE ODMEVAL

Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Na dan prihaja vse več novih informacij o usodnem napadu v Novem mestu.
Priča, ki je razbremenila Sabrijana Jurkoviča in obremenila Samireja Šiljića, podkupljena? FOTO: Facebook
Priča, ki je razbremenila Sabrijana Jurkoviča in obremenila Samireja Šiljića, podkupljena? FOTO: Facebook
M. U.
 16. 1. 2026 | 17:31
 16. 1. 2026 | 17:31
A+A-

Poročali smo že, da je novomeško okrožno sodišče je danes podaljšalo pripor novemu osumljencu za smrt Aleša Šutarja Samireju Šiljiću. Pripor so mu podaljšali še za en mesec.

image_alt
Spet preobrat! Zaradi umora Aleša Šutarja v priporu novi osumljenec, šlo naj bi za Samireja Šiljića

Pred tem je bil zaradi udarca, po katerem je Šutar usodno padel vznak, priprt Sabrijan Jurkovič, ki pa ga je več prič razbremenilo krivde. Na novomeškem sodišču sicer še vedno potekata dve ločeni sodni preiskavi zoper oba osumljenca.

Priča, ki je razbremenila Sabrijana Jurkoviča in obremenila Samireja Šiljića, podkupljena?

Je pa Dnevnik poročal, da PU Novo mesto preiskuje sum, da je bila ena izmed prič, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena. Da Jurkovič ni pravi napadalec, je pred preiskovalnim sodnikom pričalo več očividcev, eno bolj ključnih pričanj pa je bila izpoved 37-letnika, ki je v preteklosti delal za varnostno službo, katere varnostniki so usodne noči varovali zabavo v lokalu LokalPatriot. Zatrdil je, da je videl, kako je Šutarja s pestjo v čeljust udaril Šiljić, in ne Jurkovič, prav po njegovem pričanju pa je obramba dokončno dosegla odpravo pripora za Jurkoviča.

image_alt
Ulica je vedela, sistem je zatajil? Edini osumljeni v primeru smrti Aleša Šutarja na prostosti

Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je Dnevniku potrdilo več med seboj nepovezanih virov.

Več iz teme

Novo mestosodiščeSabrijan JurkovičAleš Šutar
ZADNJE NOVICE
18:22
Novice  |  Slovenija
NESORAZMERNA VIŠINA

Višje cene parkiranja razburile Ljubljančane, Zveza potrošnikov Slovenije opozorila tole

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 18:22
18:10
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Mimo rudnika na Preval

Antonov rov je odprt za obiskovalce, gozdna cesta nas po uri in pol hoda pripelje po stari tovorniški poti na planino.
16. 1. 2026 | 18:10
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo zboli na vsakem koraku

Koga bolezen rada položi v posteljo in kdo je najbolj vzdržljiv, odporen?
16. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prepustimo se navdihu in odmaknimo od rutine

Sobota bo ugodna za umetniške dejavnosti in duhovne povezave.
16. 1. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Svet
VIHAR KRITIK

Norveška v šoku, Nobelova nagrada za mir končala v Trumpovih rokah

Donald Trump je seveda sprejel Nobelovo medaljo in zanetil ogorčenje.
16. 1. 2026 | 17:53
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD, KI JE ODMEVAL

Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Na dan prihaja vse več novih informacij o usodnem napadu v Novem mestu.
16. 1. 2026 | 17:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki