Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Poročali smo že, da je novomeško okrožno sodišče je danes podaljšalo pripor novemu osumljencu za smrt Aleša Šutarja Samireju Šiljiću. Pripor so mu podaljšali še za en mesec.

Pred tem je bil zaradi udarca, po katerem je Šutar usodno padel vznak, priprt Sabrijan Jurkovič, ki pa ga je več prič razbremenilo krivde. Na novomeškem sodišču sicer še vedno potekata dve ločeni sodni preiskavi zoper oba osumljenca.

Priča, ki je razbremenila Sabrijana Jurkoviča in obremenila Samireja Šiljića, podkupljena?

Je pa Dnevnik poročal, da PU Novo mesto preiskuje sum, da je bila ena izmed prič, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena. Da Jurkovič ni pravi napadalec, je pred preiskovalnim sodnikom pričalo več očividcev, eno bolj ključnih pričanj pa je bila izpoved 37-letnika, ki je v preteklosti delal za varnostno službo, katere varnostniki so usodne noči varovali zabavo v lokalu LokalPatriot. Zatrdil je, da je videl, kako je Šutarja s pestjo v čeljust udaril Šiljić, in ne Jurkovič, prav po njegovem pričanju pa je obramba dokončno dosegla odpravo pripora za Jurkoviča.

Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je Dnevniku potrdilo več med seboj nepovezanih virov.