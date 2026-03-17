  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIPOR DO NADALJNEGA

Novo glede domnevnega napadalca na Aleša Šutarja, sodišče sprejelo pomembno odločitev

Okrožno sodišče v Novem mestu je Samireju Šiljiću, ki je obtožen napada na Aleša Šutarja, podaljšalo pripor, in sicer do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj vsake tri mesece po uradni dolžnosti preverilo, ali še obstajajo razlogi pripor.
Pokojni Aleš Šutar. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P./STA
 17. 3. 2026 | 12:59
1:22
A+A-

Sodišče je pripor Šiljiću odredilo sredi decembra, potem ko naj bi v kazenski preiskavi napada oktobra lani v Novem mestu, po katerem je Šutar umrl, več prič potrdilo, da je on pravi napadalec na Šutarja. Pred tem je bil namreč zaradi napada priprt Šiljićev 21-letni bratranec, ki pa mu je sodišče 12. decembra pripor odpravilo. Po preiskavi je namreč sodišče ocenilo, da je verjetnost, da je slednji napadalec, manjša od verjetnosti, da je storil kaznivo dejanje.

Po odreditvi pripora je sodišče Šiljiću na predlog tožilstva pripor podaljševalo vsak mesec, ob nedavni vložitvi obtožnice pa mu ga je podaljšalo do nadaljnjega. Pri tem bo sodišče najmanj na tri mesece preverilo, ali še obstajajo razlogi za pripor, kot to zahteva zakon. Šiljiću sicer tožilstvo v obtožnici očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt Šutarja. Zagrožena kazen je od treh do petnajstih let zapora.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki