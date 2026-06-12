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Novo nasilje v Šentjerneju: po neuradnih informacijah naj bi bila pred trgovino zabodena občanka

V Šentjerneju je danes popoldne domnevno prišlo do novega nasilnega incidenta. Po prvih neuradnih informacijah naj bi pred eno izmed trgovin prišlo do krvavega obračuna, v katerem je bila z nožem zabodena občanka.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 12. 6. 2026 | 21:11
 12. 6. 2026 | 21:24
1:12
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Po informacijah iz lokalnega okolja naj bi bila napadalka mlajša ženska iz romske skupnosti, ki naj bi bila v preteklosti že večkrat v postopkih zaradi različnih kaznivih dejanj. Storilka naj bila širše znana predvsem zaradi tatvin in ropov trgovin na območju Gorenjske, neuradno pa naj bi se v preteklosti znašla tudi v več drugih postopkih.

Osumljena naj bi bila v preteklosti že pridržana, nato pa izpuščena na prostost. Po navedbah virov naj bi bila za njeno izpustitev v preteklosti plačana visoka varščina, pozneje pa naj ne bi bila obsojena na zaporno kazen.​ Glede na prve informacije iz lokalnega okolja naj bi bila storilka mlajša ženska, ki naj bi omenjeno občanko napadla. Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Novo mesto. Na njihove odgovore še čakamo.

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