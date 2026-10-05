Napadalec na dekleta na zdravljenje: Italijan Roberto Antonel med napadi ni bil prišteven

SODNI EPILOG

V zdravstvenem zavodu lahko ostane največ pet let.

Napadi na dekleta, ki so prestrašili Novo Gorico, so dobili sodni epilog. Sodišče je 25-letnemu Robertu Antonelu iz Manzana v Italiji, ki je napadel več deklet, izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Ker je bil ob storitvi dejanj neprišteven, kazensko ni odgovoren za nasilništvo in lahke telesne poškodbe in mu zato ni bilo mogoče izreči zaporne kazni. Zaradi varstva morale obdolženca ter koristi in osebnega življenja oškodovank je bila javnost s sojenja v celoti izključena. Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so nam potrdili, da je bil ...