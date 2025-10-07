  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HIŠNA PREISKAVA

Novogoriški policisti v akcijo! Poglejte, kaj so našli pri 31 in 53-letniku doma (FOTO)

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.
Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.  FOTO: Pu Ng

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.  FOTO: Pu Ng

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.  FOTO: Pu Ng
14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng
14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng
M. U.
 7. 10. 2025 | 21:18
2:15
A+A-

 Policisti so v petek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog v občini Šempeter-Vrtojba. Pri osebni in hišni preiskavi dveh osumljencev, starih 31 in 53 let, so policisti zasegli večjo količino domnevno prepovedane droge, pa tudi prostore za gojenje konoplje, so sporočili s policije.

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ...

Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več različnih snovi, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane droge. Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Prav tako so v notranjih prostorih našli prostor, v celoti prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Našli tudi naboj

Na podstrešju iste stavbe so odkrili še en prostor, ki so ga pripravljali za gojenje prepovedanih drog, saj je bil opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem. Poleg prepovedanih drog so zasegli tudi elektronske naprave, kot so elektronske tehtnice in mobilni telefoni, gotovino in večjo količino prozornih samozapiralnih PVC-vrečk.

Pri enem izmed osumljencev so policisti našli in zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z zakonom o orožju, bodo zoper 31-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek.

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng
14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng
14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng
14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba  osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.

Več iz teme

policijahišne preiskavedrogekonopljazaseg
ZADNJE NOVICE
21:01
Novice  |  Slovenija
VSE ZA SMEH

Kek po pokojnini spet razburja Slovence: »Je eden težil, da je ravno namontiral žleb ...«

Snemalec skritih kamer se je malo pošalil.
7. 10. 2025 | 21:01
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIŠKI DVOBOJI

Znani v sporih: kdo bo koga? (Suzy)

Vselej, kadar se prepoznavna imena zapletejo v nesoglasja s svojimi kolegi iz javnega življenja, se začne pranje umazanega perila v medijskih vojnah.
7. 10. 2025 | 21:00
20:51
Bulvar  |  Domači trači
ZAŠEL JE V TEŽAVE

Šok v Poroki na prvi pogled: tako je Viki reagirala na Sandijevo priznanje

Psihoterapevt Zlatko Bojanović je bil jasen: prevara je velik prekršek tega eksperimenta.
7. 10. 2025 | 20:51
20:06
Šport  |  Športni trači
POTEGAVŠČINA

»Odločitev vseh odločitev« je bila le nateg Dončićevega kolega

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je postregel z marketinško potegavščino.
7. 10. 2025 | 20:06
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZILI SO JI

Grozljivka pri sosedih: so najstniki posiljevali učiteljico?!

V Avstriji odmeva primer mladoletnih državljanov Iraka, Afganistana in Romunije, ki naj bi terorizirali žensko.
7. 10. 2025 | 19:45
19:40
Lifestyle  |  Stil
NI PREVARA

Najpogostejši razlogi za razpade zvez je ...

Prevara je res lahko usodna za odnos, a ni edino, kar na njem pusti nepopravljivo škodo.
7. 10. 2025 | 19:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Nova formulacija Ceresit Thermo Universal MULTI PRO – lepilo za fasado, ki postavlja nove standarde

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki