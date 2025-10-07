Novogoriški policisti v akcijo! Poglejte, kaj so našli pri 31 in 53-letniku doma (FOTO)

Policisti so v petek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog v občini Šempeter-Vrtojba. Pri osebni in hišni preiskavi dveh osumljencev, starih 31 in 53 let, so policisti zasegli večjo količino domnevno prepovedane droge, pa tudi prostore za gojenje konoplje, so sporočili s policije.

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ...

Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več različnih snovi, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za prepovedane droge. Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Prav tako so v notranjih prostorih našli prostor, v celoti prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Našli tudi naboj

Na podstrešju iste stavbe so odkrili še en prostor, ki so ga pripravljali za gojenje prepovedanih drog, saj je bil opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem. Poleg prepovedanih drog so zasegli tudi elektronske naprave, kot so elektronske tehtnice in mobilni telefoni, gotovino in večjo količino prozornih samozapiralnih PVC-vrečk.

Pri enem izmed osumljencev so policisti našli in zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z zakonom o orožju, bodo zoper 31-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek.

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

14 sadik konoplje, pet steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo ... FOTO: Pu Ng

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.