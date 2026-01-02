Novoletni ognjemet se je sprevrgel v grozo: žensko na balkonu nekaj zadelo v prsi

Kot sporočajo s PU Koper, jih je 1. januarja 2026 ob 0.05 poklical moški in povedal, da je ženo na balkonu v Parecagu nekaj zadelo in krvavi v prsnem delu. Reševalci so jo odpeljali v SB Izola. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letnica stala na balkonu z možem in sinom, gledali so ognjemet. Ženska se je nenadno skrčila in na rami je imela rano. Iz bolnišnice smo dobili obvestilo, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena. Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.