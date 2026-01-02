  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠLJIVO

Novoletni ognjemet se je sprevrgel v grozo: žensko na balkonu nekaj zadelo v prsi

Zgodilo se je v Parecagu.
FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
S. U.
 2. 1. 2026 | 14:05
 2. 1. 2026 | 14:30
A+A-

Kot sporočajo s PU Koper, jih je 1. januarja 2026 ob 0.05 poklical moški in povedal, da je ženo na balkonu v Parecagu nekaj zadelo in krvavi v prsnem delu. Reševalci so jo odpeljali v SB Izola. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letnica stala na balkonu z možem in sinom, gledali so ognjemet. Ženska se je nenadno skrčila in na rami je imela rano. Iz bolnišnice smo dobili obvestilo, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena. Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Več iz teme

PU Koperkaznivo dejanjepolicijaognjemet
ZADNJE NOVICE
14:25
Bulvar  |  Suzy
NIČ JI NI TEŽKO

Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

Delo nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo.
2. 1. 2026 | 14:25
14:15
Bralci
OGORČENJE

Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
2. 1. 2026 | 14:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SKOPJU

Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
2. 1. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
VREME

Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
2. 1. 2026 | 12:45
12:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TAKŠEN JE OBIČAJ

Poglejte, kako so pred smrtonosnim požarom natakarice po klubu nosile »goreči« šampanjec (VIDEO)

Policija je poudarila, da vzrok požara še preiskujejo.
2. 1. 2026 | 12:03
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
NAŠLI MRTVO V HOTELU

Tragedija na novo leto: hčerko slavnega oskarjevca našli mrtvo v luksuznem hotelu

Vzrok smrti za zdaj ni znan, eden od medijev pa navaja, da ni suma kaznivega dejanja.
2. 1. 2026 | 11:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki