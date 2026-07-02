Novomeški policisti prijeli hrvaška tihotapca in tujce, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo (FOTO)

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so v sredo okoli 20. ure policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto v Dobovi ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 45-letni državljan Hrvaške in 42-letna državljanka Hrvaške v vozilu prevažata šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanoma Hrvaške so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni.

Nedovoljeni prehodi državne

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Kapele, Loče, Brežice, Obrežje, Jereslavec, Vrhje) izsledili in prijeli 14 državljanov Bangladeša, 13 državljanov Egipta, osem državljanov Alžirije, pet državljanov Iraka, tri državljane Palestine, tri državljane Pakistana, dva državljana Afganistana in po enega državljana Sirije, Nepala, Turčije, Maroka, Tunizije, Mjanmara, Jordanije in Sudana.