Novomeški policisti razkrili storilce, ki so se igrali z življenji potnikov

Z novomeške policije so sporočili, da so odkrili storilce, ki so 19. avgusta v zgodnjih jutranjih urah pri Šmihelu pri Novem mestu povzročili incident, ki bi se lahko končal tragično.

Na železniške tire so tik pred prihodom vlaka namenoma postavili dva težka železniška tramova. Strojevodja trčenja ni mogel preprečiti in je vlak z vso silo zadel oviro. En tram je odbilo, drugi pa se je zagozdil v sprednji del kompozicije in povzročil škodo.

Na vlaku so bili štirje ljudje, ki so jo po srečnem naključju odnesli brez poškodb.

Policisti razkrili šokantno ozadje

Preiskava Policijske postaje Novo mesto je pokazala, da ne gre za nesrečo, temveč za namerno dejanje. S

torilci so tramova vzeli v bližini, kjer so jih predhodno zamenjali delavci železnic.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka, zbrali dokaze in izvedli več razgovorov, pri čemer so identificirali pet osumljencev.

Gre za dva polnoletnika in tri mladoletnike. Kot smo neuradno izvedeli, gre za Rome iz naselja Šmihel pri Novem mestu.

Vsi bodo kazensko ovadeni zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Kazen: do tri leta zapora

Po kazenskem zakoniku se s kaznijo do treh let zapora lahko sooči vsak, ki uniči ali poškoduje prometne naprave, daje napačne signale, postavlja ovire ali kako drugače ogroža promet in življenja ljudi.

Tokrat je bila sreča na strani potnikov in železničarjev. A dejanje, ki bi lahko povzročilo množično tragedijo, jasno kaže, da so se storilci igrali z življenji. Policisti zdaj nadaljujejo preiskavo, ki naj bi razkrila, kaj je storilce gnalo k tako nevarnemu početju.