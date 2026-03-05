Novomeški policisti so ga ustavili, vozil otroka, ki na sedežu ni bil zavarovan

Med kontrolo prometa na Golobinjeku so novomeški policisti v sredo nekaj po 7. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Renault Clio. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu pa je prevažal otroka, ki na sedežu ni bil zavarovan v ustreznem zadrževalnem sistemu. Vozil je neregistriran in tehnično neizpraven avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Čaka ga globa v višini 2540 evrov.

Nevarna vožnja

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili nekaj po 21. uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Laz vozil v smeri proti Novemu mestu, vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležencev v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 54-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligrama alkohola (1 g/kg). Neregistriran Volkswagen polo so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog.