Novomeški policisti zaradi grožnje varnostniku prijeli 20-letnika in dva mladoletnika

Policisti so v torek okoli 18.30 posredovali v Novem mestu, kjer naj bi neznanec v prodajalni napadel varnostnika in skupaj s še dvema osebama pobegnil. Policisti so na območju Bršljina kmalu izsledili in prijeli 20-letnega storilca, mladoletnico in mladoletnika. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, bodo 20-letnika ovadili. Policisti so ugotovili, da se je 20-letnik pred prodajalno sprl z varnostnikom, vpil nanj in mu zagrozil z izvijačem, potem pa pobegnil.

Izvijač, s katerim je grozil, so policisti našli in zasegli. Zoper 20-letnika so odredili pridržanje in ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so ju prevzeli na policijski postaji.