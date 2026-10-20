Novomeški policisti zasegli večjo količino orožja in streliva

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so v okviru kriminalistične preiskave odkrili in zasegli večjo količino orožja, streliva in drugih nevarnih snovi ter s tem uspešno preprečili njihovo morebitno nadaljnjo uporabo in nezakonito preprodajo, je sporočila tiskovna predstavnica omenjene policijske uprave Alenka Drenik Rangus.

Več o kriminalistični preiskavi, poteku aktivnosti in rezultatih ter problematiki nezakonitega orožja bosta jutri predstavila Matjaž Štern, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, in Matjaž Vrhovnik, višji kriminalistični inšpektor specialist iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.