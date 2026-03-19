NPU na mariborski občini: župan Arsenovič osumljen zlorabe položaja, začasno so ga pridržali

Na sedežu Mestne občine Maribor so danes potekale hišne preiskave, ki jih izvaja Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi bil župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja.

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da potekajo preiskave. »Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi obsežnega in strokovno zahtevnega predkazenskega postopka, ki se je pričel v letu 2025, danes ob pomoči kriminalistov iz Sektorjev kriminalistične policije Policijskih uprav Ljubljane in Maribora izvajajo zaključno akcijo v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije,« so povedali za STA.

Sporna prodaja enega od zemljišč v Mariboru

Predkazenski postopek usmerja pristojno specializirano državno tožilstvo. Ostalih informacij zaenkrat ne razkrivajo.

Na Mestni občini Maribor so potrdili, da so jih obiskali preiskovalci in še, da je župan začasno pridržan za čas poteka aktivnosti, kot je to običajno pri takšnih preiskavah. »Vendar vam dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati,« so navedli.

Po neuradnih informacijah časnika Večer naj bi bil župan Saša Arsenovič osumljen zlorabe položaja. Do spornih ravnanj naj bi prišlo pri prodaji enega od zemljišč v Mariboru, v preiskavi pa naj bi se znašel tudi lastnik podjetja SH Global Tomaž Polak, še piše časnik.